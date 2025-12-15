Junts per Manresa presenta noves al·legacions a la ZBE i denuncia errors tècnics i socials

Junts per Manresa ha presentat al·legacions a l'ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), després que el govern municipal aprovés una nova proposta després de retirar la proposta inicial. El grup considera que el projecte tècnic manté errors estructurals i manca d'avaluació de l'impacte econòmic i de mobilitat, i reclama posposar la seva entrada en vigor fins a complir les mesures i infraestructures previstes.
Segona rectificació i gestió qüestionada
El grup municipal de Junts per Manresa ha tornat a presentar al·legacions a l'ordenança reguladora de la ZBE, després que el govern local hagués aprovat inicialment una segona proposta després de retirar la primera. Segons els representants de Junts, aquesta és la segona vegada que el consistori es veu obligat a modificar el seu projecte, fet que evidencia "una gestió erràtica i sense criteri tècnic sòlid". La rectificació aprovada al setembre suposa, segons Junts, una "reculada clara" respecte de la proposta inicial, confirmant que l'enfocament original "era desproporcionat i inadequat" per a la realitat de Manresa, "tot i que el govern no ho hagi reconegut públicament". Ramon Bacardit, president del grup municipal, ha subratllat que "aquesta ZBE és el resultat d'un govern que primer anuncia a bombo i plateret una proposta de màxims i després, davant la realitat, recula sense assumir errors ni responsabilitats".
Errors tècnics persistents
Malgrat la rectificació, Junts alerta que el Projecte Tècnic que sustenta l'ordenança manté "errors estructurals significatius" que obliguen a replantejar la proposta. El més rellevant és la utilització de dades de qualitat de l'aire obtingudes a l'estació de la plaça Espanya, situada a només 25 metres de la principal parada de busos interurbans, un punt que no representa de manera adequada la situació del conjunt de la ciutat. Tot i aquest biaix, les dades indiquen que Manresa compleix àmpliament els límits legals i es troba entre les ciutats amb millor qualitat de l'aire de Catalunya, fet que desmunta, segons Junts, el relat d'emergència ambiental utilitzat pel govern.
A més, l'informe tècnic conté afirmacions que el grup considera falses, com situar Manresa entre les ciutats més contaminades del país, i inclou errors en la caracterització del parc mòbil, l'equipament de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i en la planificació temporal del projecte. Junts assenyala que aquestes deficiències mostren un "plantejament insuficient i una manca de rigor tècnic" que podria derivar en problemes pràctics i legals.
Impacte econòmic i de mobilitat inexplorat
Una altra crítica fonamental de Junts és la manca d'avaluació de l'impacte econòmic i de mobilitat de la ZBE. La proposta no quantifica el nombre de vehicles afectats ni analitza els efectes sobre el comerç, la restauració i els serveis d'una ciutat que exerceix de capital de la Catalunya Central. Especialment preocupant és la inclusió, considera, en una segona fase, del tram central de la carretera de Vic i Cardona, la via amb més trànsit de la ciutat, sense preveure quines seran les repercussions sobre els vehicles desviats ni sobre les vies alternatives.
El grup municipal denuncia també que el govern traspassa la responsabilitat a la ciutadania, ja que implantarà la ZBE sense una xarxa suficient d'aparcaments dissuasius, amb punts de recàrrega insuficients i sense reforçar el transport públic, tot i que aquestes actuacions estan previstes en el Pla de Mobilitat Urbana aprovat pel mateix consistori. Ramon Bacardit ha assegurat que "no es poden exigir sacrificis a la ciutadania mentre que el govern incompleix les infraestructures i mesures prèvies que ell mateix va aprovar; això no és transició ecològica, és traspassar la responsabilitat als veïns".
Reivindicacions de Junts per Manresa
Per tot plegat, Junts per Manresa considera que la nova ordenança continua sent "desproporcionada, mal fonamentada i jurídicament feble". El grup reclama que es corregeixin els errors detectats, que es refaci el Projecte Tècnic amb dades representatives i una diagnosi ajustada a la realitat de la ciutat, i que s'ajorni l'entrada en vigor de la ZBE fins que el govern compleixi amb les infraestructures i mesures necessàries.
Junts subratlla que és l'únic grup municipal que ha presentat al·legacions tant a la primera com a la segona proposta, exercint una "oposició rigorosa i responsable" davant d'una ordenança que considera "mal plantejada i potencialment perjudicial per al futur de Manresa". El grup insisteix en la necessitat d'un debat transparent, amb participació ciutadana i amb un enfocament tècnic sòlid que garanteixi la protecció ambiental sense generar problemes econòmics ni de mobilitat innecessaris.
La presentació de noves al·legacions obre ara un període de revisió en què el govern haurà de valorar els arguments tècnics i socials presentats, mentre que el debat sobre la ZBE continua sent un dels temes centrals de la política local a Manresa.