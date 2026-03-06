Junts i Sergi Perramon tanquen un acord a Manresa per anar plegats a les municipals

Després de setmanes de negociacions, l'acord ja és un fet i es presentarà aquest divendres al migdia: Junts i Avenç Nacionalista han arribat a una entesa per anar plegats a Manresa de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. D'aquesta manera, Ramon Bacardit i Sergi Perramon -que en els anteriors comicis es va presentar al capdavant del Front Nacional- aniran a la mateixa llista, seguint la demanda que va fer Artur Mas a un i a l'altre . Es tanca així una de les incògnites que planaven a la capital del Bages al voltant de la cita amb les urnes del 2027, tot i que encara en queda una d'oberta: si Impulsem, que fa tres anys va treure dos regidors i més vots que Perramon sota el paraigua del PDECat, també se suma a l'equació. L'acord encara té més significació si es té en compte que Perramon ha rebutjat diverses vegades encapçalar llistes d'Aliança Catalana.
Els càlculs, en aquest sentit, passen per acostar-se als 10.000 vots. Junts en va obtenir 5.001 -sis regidors-, mentre que Impulsem en va aplegar 2.183 -dos edils- i el Front Nacional, tot i treure els mateixos representants, es va quedar amb 1.618 sufragis. Serviria la suma de les tres formacions per ser la primera força? Aloy, fa tres anys, va quedar-se a les portes dels 6.000 vots, resultat que li va permetre tenir un regidor més que Junts i quedar-se amb l'alcaldia. "Les enquestes no ens van malament", apunten fonts municipals, que consideren acreditat que existeix un creixement fort del vot de dretes. El discurs de Bacardit és dur amb les ocupacions i amb la multireincidència.
Perramon, que va militar a les joventuts de Convergència, ha rebut ofertes d'Aliança Catalana per tal d'encapçalar la llista a Manresa i també la candidatura per Barcelona al Parlament, però ha preferit no sumar-s'hi. També es va reunir amb l'expresident Artur Mas per tal d'abordar el seu futur quan va posar en marxa Avenç Nacionalista. Seguretat, immigració i llengua han estat tres de les prioritats del regidor a l'hora d'arribar a un acord amb Bacardit, que pretén recuperar per a Junts una ciutat que porta dos mandats en mans de Marc Aloy, d'ERC. Es tracta d'un dels alcaldes que van fer costat a Nova Esquerra Nacional, la candidatura que va perdre l'últim congrés davant d'Oriol Junqueras.
En un context de gir cap a la dreta, un dels dubtes és quin paper jugarà Aliança a la capital del Bages. El retrat que va sortir del 2023, amb dos regidors d'Impulsem i dos del Front Nacional, sumat a un de Vox, indica que el terreny està abonat perquè el partit de Sílvia Orriols hi pugui fer forat. La immigració serà un dels punts claus de la campanya electoral: va passar més soterrat fa tres anys, però aquesta vegada farà molt més soroll. Bacardit forma part de la generació de candidats de Junts que no dubten en treure pit del gir cap a la dreta, com ha passat en altres espais com el Maresme. Al Congrés dels Diputats és on més corretja de transmissió hi ha d'aquest discurs.
Un dels arguments que repeteixen sovint a la seu nacional de Junts és que, en un context de fragmentació i d'entrada de nous actors -com és el cas de la ultradreta-, quedar primer tindrà més valor que mai a l'hora de tenir alcaldies. "Que entri Aliança dificulta que hi hagi majories alternatives", remarquen des de Junts. Per tant, la prioritat a Manresa és aplegar tot l'espai que es va disgregar a finals de la dècada passada per aglutinar el màxim de vot possible i deixar sense opcions un pacte d'esquerres. La nit electoral de les municipals del 2027, Manresa serà un bon termòmetre per saber com li han anat les eleccions a Junts allà on més s'hi juga: la Catalunya interior.