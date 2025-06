Sergi Perramon es reuneix amb Artur Mas per estudiar escenaris de cara a les municipals de 2027

El cap del grup Nacionalista de l'Ajuntament de Manresa, Sergi Perramon, s'ha reunit recentment amb l'expresident de la Generalitat Artur Mas per estudiar possibles escenaris de cara a les eleccions municipals de 2027 a la capital del Bages, segons ha pogut saber NacióManresa.

Perramon, que ha admès al diari la seva reunió amb Mas però que no ha entrat en el detall de la conversa, ha assegurat que el "full de ruta" que ja va fer públic fa mig any "no ha canviat". O sigui, que manté la voluntat de constituir una plataforma pròpia de cara als propers comicis locals. La plataforma estarà desvinculada del Front Nacional de Catalunya (FNC), formació amb la que va treure dos regidors a les darreres eleccions municipals, però té la voluntat de buscar acords amb Junts, Impulsem o Aliança Catalana.

Aquesta opció tindrà una sèrie de dificultats si no convenç a cap dels tres partits. Si es vol presentar com a agrupació d'electors requeriria trobar moltes signatures de suport en un curt termini de temps, un exercici realment complicat a Manresa. Si no, li caldria trobar algun altre partit polític legalment constituït -i sense intenció de presentar-se a Manresa- que li fes de crossa.

Les altres vies de Perramon

Alguns rumors també han apuntat a la possibilitat que, més enllà d'aquesta plataforma, ell personalment s'integri com a número 2 en una candidatura de Junts liderada per Ramon Bacardit. En aquests dos casos, la reunió amb Mas cobraria sentit. Més tenint en compte que el polític manresà ja va militar a la JNC en l'època de Convergència, on va arribar a ser president comarcal, i que l'expresident, que no milita al partit de Carles Puigdemont, podria tenir una notable capacitat d'influència transversal entre les tres formacions.

La via que sembla definitivament descartada és la d'encapçalar una hipotètica llista d'Aliança Catalana. Els d'extrema dreta no han amagat la seva voluntat de situar el jove polític al capdavant de la seva candidatura manresana, però Perramon ha assegurat a NacióManresa que haurien de "canviar moltes coses i molt les coses" perquè això s'acabés produint.

De la vehemència a la moderació

Sergi Perramon, el regidor més jove del ple de Manresa, va encapçalar la llista del FNC el 2023 amb un discurs centrat en la seguretat, la immigració i les ocupacions des d'una òptica d'extrema dreta. Poc després de ser escollit amb la seva número 2, Maria dels Àngels Curtichs, es va anar desmarcant del partit fins al punt que es va constituir al ple com a grup Nacionalista. Des de llavors, les seves intervencions i propostes han estat marcades per la moderació i, malgrat que han mantingut un to conservador en l'àrea social i liberal en els temes econòmics, a més de profundament catalanista en l'eix nacional, ha rebaixat de forma ostensible la vehemència que feia servir durant la campanya.