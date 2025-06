Sergi Perramon qualifica d'«ofensa» la presència de Felip VI en el mil·lenari de Montserrat

El grup municipal Nacionalista de Manresa ha expressat la seva oposició frontal a la visita de Felip VI al monestir de Montserrat el 23 de juny, en el marc dels actes del mil·lenari. El seu portaveu, Sergi Perramon, considera que la presència del rei espanyol en un espai d'alt valor simbòlic per a Catalunya "és una provocació" i "una manca de respecte" a la nació catalana. La formació presentarà una moció de rebuig al pròxim ple municipal. Cal tenir en compte que la invitació al rei per visitar Montserrat va sortir de la pròpia abadia.

Un rebuig ferm a una visita "provocadora"

El portaveu del grup municipal Nacionalista a l'Ajuntament de Manresa, Sergi Perramon, ha anunciat aquest dimecres que el seu grup presentarà una moció de rebuig a la visita del rei Felip VI al monestir de Montserrat, prevista per al pròxim 23 de juny. Segons Perramon, la presència del monarca en aquest espai emblemàtic de la cultura i la identitat catalana suposa una "ofensa" i una "vexació" per al país.

"La seva visita no és neutra ni ingènua", ha afirmat el regidor, que considera que es tracta d'un "gest calculat" per part de la monarquia espanyola. "És un intent de profanar un espai que ha estat far de resistència cultural i nacional", ha afegit, tot recordant el paper històric de Montserrat durant la dictadura i la transició democràtica.

"Un acte de menyspreu institucional"

Perramon també ha recordat el discurs de Felip VI del 3 d'octubre de 2017, després del referèndum de l'1-O, en què el monarca va avalar la repressió exercida per l'Estat espanyol contra els catalans. "No oblidem que aquell discurs va suposar un cop de porta a qualsevol via democràtica", ha dit.

Amb aquests antecedents, la formació entén que la visita a Montserrat es produeix en un moment molt sensible, a les portes de la revetlla de Sant Joan, i la interpreta com una "humiliació" al conjunt del país.

Moció de rebuig i crida a la mobilització

Davant d'aquesta situació, el grup Nacionalista ha anunciat que presentarà una moció al pròxim ple municipal amb tres acords principals:

Oposició explícita a la presència del rei espanyol al monestir.

al monestir. Condemna de la monarquia com a institució que, segons afirmen, "nega els drets nacionals de Catalunya".

com a institució que, segons afirmen, "nega els drets nacionals de Catalunya". Crida a la mobilització ciutadana el 23 de juny a Montserrat i arreu del país.

Segons el regidor, la iniciativa no va contra cap creença religiosa sinó contra la "instrumentalització política d'un espai sagrat". Perramon ha conclòs: "El que no podem tolerar és que ens menyspreïn i, a més, ens demanin que ho aplaudim".