Saturació a Correus Sallent: només dos treballadors per cobrir centenars d'enviaments endarrerits

La secció sindical de Correus al Bages de la CGT ha denunciat públicament la situació límit que viu la unitat de repartiment de Sallent. Amb només dos treballadors per cobrir les cinc seccions existents, el servei es troba saturat i centenars d'enviaments romanen acumulats, incomplint-se els terminis legals d'entrega.

Només dues persones per tot el municipi i entorns

Actualment, segons la CGT, la plantilla activa es redueix a un treballador a jornada completa i un altre a mitja jornada. Aquesta dotació és insuficient per atendre les necessitats de repartiment del municipi de Sallent -amb gairebé 7.000 habitants- així com dels polígons industrials i municipis propers, atès que la unitat actua com a concentradora comarcal.

Vacances no cobertes i mala planificació estival

El sindicat denuncia que aquesta situació és conseqüència directa de la manca de contractació per cobrir baixes laborals i vacances estivals. Segons explica la CGT, aquestes vacances van ser sol·licitades correctament al mes d'abril, per la qual cosa Correus hauria pogut planificar amb antelació els reforços necessaris. La situació, afegeixen, no és nova, però es repeteix amb més intensitat cada estiu.

Acumulació d'enviaments i incompliments legals

Aquesta manca de personal ha derivat en una gran acumulació de correspondència i paqueteria. El col·lapse del servei està afectant greument l'entrega de documents essencials com carnets de conduir, targetes sanitàries, notificacions mèdiques o administratives, i publicacions periòdiques. Tot plegat, segons la CGT, vulnera els terminis establerts pel servei postal universal.

Una situació insostenible

Els treballadors actuals, a més de fer el repartiment urbà, rural i als polígons, han d'assumir les tasques de classificació i distribució de paqueteria dels municipis que depenen de la unitat. "És obvi que dues persones no poden absorbir en condicions dignes i de bon servei tota aquesta quantitat de feina", denuncia el sindicat, que exigeix a Correus una solució immediata.