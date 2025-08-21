El Baxi Manresa enceta la pretemporada amb màxima ambició

El Baxi Manresa ha fet la tradicional presentació a la Mútua Intercomarcal amb només una part de la seva plantilla i també amb l'absència del tècnic Diego Ocampo que està preparant l'Eurobasket amb la selecció txeca. Tot i això, el primer entrenador de l'equip bagenc ha deixat un missatge per saludar tota l'audiència concentrada a l'auditori de la mútua. Els jugadors absents eren Alfonso Plummer, Archange Izaw-Bolavie, Marcis Steinbergs, Kaodirichi Akobundu-Ehoogu i Musa Sagnia. Els quatre primers estan concentrats amb les seves seleccions. Però en el cas de Sagnia el motiu rau en el futur adeu de l'aler gambià que marxarà als Estats Units d'Amèrica.
Entre els nous jugadors hi havia Hugo Benítez, Gustav Knudsen, Louis Olinde, Agustín Ubal i Grant Golden. També hi eren presents el nou capità Dani Pérez, Álex Reyes, Max Gaspà i Retin Obasohan. Biel Colomines, flamant director esportiu, i la resta del cos tècnic amb les novetats de Nacho Juan i Christopher Gil també han assistit a l'acte.
Enric Torres, com a president de la Mútua Intercomarcal, ha inaugurat els parlaments i ha posat en valor per a una ciutat com Manresa tenir un equip de bàsquet al màxim nivell estatal. Torres ha recordat la seva etapa com a president del Bàsquet Manresa per valorar la tasca de tothom que posa els seus esforços en tirar endavant l'entitat.
Josep Maria Herms, actual president, ha volgut transmetre optimisme explicant que el club afronta la temporada "amb molta il·lusió i jugant un any més a Europa". Herms no ha amagat que l'objectiu principal és la salvació però no descarta lluitar un any més per ser a la Copa i repetir a Europa un any més. També s'ha mostrat molt content amb els nous fitxatges i pensa que l'equip està en molt bones mans amb les figures de Biel Colomines i Diego Ocampo. "Tenim el millor equip tècnic de l'ACB", ha assegurat.
L'acte l'ha tancat Colomines que ha analitzat bàsicament els nous jugadors. "Encarnen tot el què volem comptant també la part humana", ha globalitzat. En general, es tracta de jugadors que afegiran fortalesa física al Baxi Manresa i en tots els casos són jugadors que arriben al Nou Congost amb ganes de seguir creixent.