Bona part del futur europeu del Baxi Manresa passa per vèncer l'Aris

El Baxi Manresa es juga bona part del seu futur europeu davant l'Aris de Salònica (dimarts, 19.00h. Esport3). Els dos equips hi arriben igualats a sis victòries i un triomf manresà li permetria deixar els grecs enrere i a més es garantirien tenir el bàsquet average al seu favor. A més, seria un cop a una classificació que comença e encarar el tram final. Amb Hapoel Jerusalem, Cedevita Olimpia i Bahcesehir gairebé classificats i el Cluj-Napoca també ben col·locat quedarien quatre places a repartir entre Venècia, Neptunas Klaipeda, Aris Salònica i Baxi Manresa. En aquest escenari, el triomf val gairebé el doble i, en canvi, la derrota penalitza molt.
L'equip bagenc gairebé no podrà preparar el partit contra l'Aris de Salònica. Els de Diego Ocampo han arribat de matinada a Manresa després de jugar al Roig Arena. La recuperació no és gens senzilla. Més en una plantilla curta d'efectius. Dels lesionats només Max Gaspà ha reaparegut. Eli Brooks pateix un edema articular al genoll i les recuperacions de Dani Pérez i Hugo Benítez van més lentes del previst. La bona notícia és que cap jugador ha patit problemes físics al darrer partit.
"Prepararem el partit el millor que puguem però no tenim massa marge per rotar. Amb més jugadors podríem donar descans a algun. És el què intentem fer durant els partits. Això és el què hi ha i hem d'acceptar-ho. Hem de tenir confiança, ser optimistes i treballar dur pensant que sí podem", expressa Ocampo.
L'Aris de Salònica és un equip diferent al que es va enfrontar el Baxi Manresa a la primera volta. El més destacat és el canvi a la banqueta. Igor Milic va substituir Bogdan Karaicic que va ser destituït víctima dels mals resultats de l'equip. Ocampo va expressar des de València que els grecs "han canviat molt i són molt competitius. Són molt perillosos. Però no hem de pensar en els altres. Estem més per pensar en millorar.
El rival del Baxi Manresa també s'ha enfrontat a un gran d'Europa aquest cap de setmana. Diumenge va caure jugant com a local davant l'Olimpiacos en un partit en què sempre va anar a remolc. Només el segon període va caure del cantó de l'Aris. La resta de períodes se'ls va emportar l'equip atenenc que va guanyar per 84-95. Amine Noua, exjugador del Morabanc Andorra, va ser el màxim anotador amb 20 punts.