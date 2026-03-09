Cinc medalles per al Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès a la Supercopa d'Espanya

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès ha completat una actuació destacada a la Supercopa d'Espanya de Judo Infantil i Cadet disputada aquest cap de setmana a Alacant. L'expedició bagenca ha tancat la competició amb un total de cinc medalles individuals -un or, dues plates i dos bronzes-, a més de diversos llocs de finalista.
Or en categoria cadet i tres podis infantils
En la categoria cadet, Berta Domínguez, de l'Esport7, s'ha proclamat campiona en la categoria de -63 kg. En aquesta mateixa categoria, Dumi Croitor, també d'Esport7, ha aconseguit la medalla de bronze en -73 kg. També han destacat Ot Fargas, cinquè en -73 kg, i Inés Guerrero, del Club Judo Moià, que ha acabat en setena posició en -57 kg.
Pel que fa a la categoria infantil, les medalles de plata han estat per a Guillem Domingo, del Club Judo Moià, en -55 kg, i per a Bruna Rafat, d'Esport7, en -44 kg. El bronze ha estat per a Noa Lozano, també d'Esport7, en la categoria de més de 63 kg.
També han fregat el podi amb una cinquena posició Gerard Casasayas (-42 kg), Lotta Gállego (-40 kg) i Júlia Herrero (-57 kg), tots tres del club manresà.
Quatre judokes classificats per al Campionat d'Espanya
Després d'aquesta prova del circuit estatal, el Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès ja compta amb quatre esportistes classificats directament pel rànquing de Copes d'Espanya a la fase final del Campionat d'Espanya de Judo. Es tracta de les cadets Inés Guerrero (-57 kg) i Berta Domínguez (-63 kg), així com dels infantils Bruna Rafat (-44 kg) i Gerard Casasayas (-42 kg).
La pròxima cita destacada per als joves judokes serà la Copa Catalunya Infantil de Judo, on l'equip buscarà mantenir la bona dinàmica de resultats d'aquesta temporada.