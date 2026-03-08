Dos jugadors del Covisa Manresa, campions d'Espanya sub-14 amb la selecció catalana

Els jugadors infantils Adrià Lou i Martí Escriu, del Covisa Manresa, s'han proclamat campions d'Espanya en categoria sub-14 masculina amb la selecció catalana en el campionat estatal disputat al Puerto de Santa María, a la província de Cadis.
El combinat català es va imposar a la final a la Regió de Múrcia per 4 gols a 2, aconseguint així el títol estatal de la categoria.
Set campions del club aquesta temporada
Amb aquest triomf, el Covisa Manresa suma ja set jugadors i jugadores del club que s'han proclamat campions d'Espanya aquesta temporada amb les seleccions catalanes de base.
Anteriorment ja ho havien aconseguit Urgell i Aneu Isern amb la selecció sub-16 femenina, així com Jana Ruiz, Ariadna Lavilla i Laia Verdaguer amb la sub-14 femenina .
En la categoria sub-16 masculina, el club bagenc no ha pogut aportar jugadors al combinat català, ja que els dos convocats es van lesionar abans de la disputa del campionat, també celebrat a Cadis. Aquesta selecció va quedar eliminada a les semifinals.
Homenatge al Pujolet
El club retrà homenatge a tots aquests jugadors i jugadores el pròxim dissabte al pavelló del Pujolet, abans de l'inici del partit del primer equip, en reconeixement als èxits assolits aquesta temporada amb les seleccions catalanes.