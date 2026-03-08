Empat al derbi entre Cardona i Joanenc en una jornada fluixa per als equips del Bages de Primera Catalana

Els equips del Bages han tingut una jornada discreta a la Primera Catalana, amb dos empats i una derrota. El derbi comarcal entre el CF Cardona i el FC Joanenc ha acabat amb empat a un gol que no beneficia ningú, el mateix resultat que ha obtingut la CE Pirinaica al camp del CF Balaguer. Per la seva banda, el Gimnàstic Manresa ha perdut per 2-1 al camp de la Unificación Llefià.
Empat al derbi comarcal
El duel entre el CF Cardona i el FC Joanenc s'ha resolt amb un empat que no satisfà cap dels dos equips. Tots dos gols han arribat a tocar del descans.
Els locals s'han avançat al minut 40 amb un gol de Xavier Ratera, però només quatre minuts després Boubacarr Djitte ha establert l'empat per al conjunt de Sant Joan de Vilatorrada.
El punt deixa el Cardona sense marge per allunyar-se de les posicions de descens, mentre que el Joanenc continua veient cada cop més lluny les opcions de permanència.
La Pirinaica manté la ratxa però perd una oportunitat
La CE Pirinaica ha sumat un punt al camp del CF Balaguer (1-1) i allarga així la seva bona dinàmica, amb sis jornades consecutives sense perdre, cinc d'elles amb victòria.
Tot i això, l'empat li impedeix aprofitar una jornada propícia per acostar-se a les places de promoció d'ascens, ja que el segon i el tercer classificats, el Turó Peira i el CF Igualada, han perdut els seus partits.
Els manresans s'han avançat just abans del descans amb un gol de Max Morell al minut 44, però els locals han empatat a la recta final gràcies a Adrián Espinar al minut 84.
El Gimnàstic Manresa frena la seva ratxa
El Gimnàstic Manresa ha vist tallada la seva ratxa de tres victòries consecutives amb la derrota per 2-1 al camp de la Unificación Llefià, a Badalona. Els tres gols del partit han arribat en els últims minuts. Éric Hernández ha avançat els locals al minut 84 i Adel Kabbani ha ampliat el marcador al 88. Un minut després, Víctor Chumachenko ha retallat distàncies per als manresans, però ja sense temps per evitar la derrota.