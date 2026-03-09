La 36a trobada de la Fundació Pere Casaldàliga abordarà l'educació i la formació política

La Fundació Pere Casaldàliga celebrarà el diumenge 15 de març la 36a edició de la seva trobada anual, que tindrà lloc a partir de les 10 del matí a la Sala el Sindicat de Balsareny. La jornada vol ser un espai de reflexió i debat inspirat en el llegat del bisbe Pere Casaldàliga i enguany girarà entorn del tema Educació política, en sintonia amb l'Agenda Llatinoamericana.
La trobada reunirà persones vinculades al món social, educatiu i cultural amb l'objectiu de reflexionar sobre la necessitat d'una política més justa i compromesa, d'acord amb el pensament de Casaldàliga, que defensava la inseparabilitat entre fe, compromís social i transformació política.
Debat sobre educació i formació política
La jornada començarà amb les inscripcions a 1/4 d'11 del matí i una benvinguda institucional a 2/4 d'11, que inclourà un vídeo amb paraules de Pere Casaldàliga. El primer acte central serà una conversa sobre educació i formació política amb la participació de la professora brasilera Michelle Capuchinho i el periodista i activista David Fernández.
Després d'una pausa, la trobada continuarà amb un col·loqui obert als assistents. A la 1 del migdia es farà una celebració i, tot seguit, un dinar popular que servirà per reforçar l'espai de convivència entre els participants.
A la tarda, els assistents podran visitar l'exposició fotogràfica Els rostres de la lluita per la terra del fotògraf Sebastião Salgado, instal·lada a la llibreria-cafeteria La Tempesta de Balsareny.
Presentació del Centre per la Pau Pere Casaldàliga
Un dels moments destacats de la jornada serà la presentació del projecte del Centre per la Pau Pere Casaldàliga, amb la participació de Llorenç Planes, membre del grup impulsor. També s'hi compartiran experiències de treball per la justícia i la pau amb Xavier Such, de Justícia i Pau Barcelona, i Rosa de Paz Sanjuan, vinculada a la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera de Manresa.
La jornada es tancarà amb un espai musical a càrrec del cantautor Sergi Carbonell, conegut per haver estat una de les ànimes del grup Txarango, que actualment desenvolupa una trajectòria en solitari.
La trobada és oberta a tothom i la inscripció es farà a l'arribada amb una aportació recomanada de 10 euros. Els organitzadors esperen que l'activitat torni a convertir-se en un espai de reflexió col·lectiva i de fidelitat al pensament crític i compromès que va caracteritzar la figura de Pere Casaldàliga.