La 146a trobada d'Aturem les Guerres a Manresa centra el debat en el conflicte a l'Iran

Aquest dilluns s'ha celebrat a la plaça de Fius i Palà de Manresa la 146a reunió del col·lectiu Aturem les Guerres, amb la participació d'una trentena de persones. Amb el conflicte al Pròxim Orient com a tema central després dels atacs dels Estats Units d'Amèrica i Israel a l'Iran i la resposta del país persa, les intervencions s'han centrat en les conseqüències humanes i polítiques de la guerra. El col·lectiu es troba cada dilluns a les 7 de la tarda a la plaça Fius i Palà.
Crítiques a les justificacions dels líders internacionals
Durant l'acte, diversos participants han subratllat la gravetat dels atacs, que segons les dades aportades han provocat més de 600 víctimes i, de manera impactant, la mort del líder suprem Ali Khamenei. Els assistents han criticat els arguments dels dirigents internacionals implicats, com el primer ministre israelià Benjamín Netanyahu i el president dels Estats Units d'Amèrica Donald Trump, que han justificat les accions com a mesura per eliminar una suposada amenaça existencial de la República Islàmica.
Martí Olivella, citat pels organitzadors, va recordar que "pretendre preparar la pau preparant la guerra és un error. L'única via intel·ligent és la negociació i els acords". Aquesta idea ha estat reforçada per l'analista de conflictes i processos de pau, Vicenç Fisas, qui defensa el pacifisme com a única resposta efectiva a Europa i al món. Fisas va insistir en rebutjar la justificació del reforç militar per la por: "Si et prepares per a la guerra, al final et veuràs implicat en una guerra".
La guerra com a forma d'imperialisme
D'altra banda, Jordi Armadans va criticar amb contundència l'atac a l'Iran, qualificat com a "imperialisme pur i dur" i com una altra agressió a la llei internacional i a les Nacions Unides. Armadans va denunciar que la pretensió de Trump i Netanyahu de defensar la democràcia o els drets humans és falsa, i que el seu objectiu real és imposar un règim dòcil i lleial als interessos occidentals. Alhora, també va recordar la repressió interna del règim iranià: persecució de qualsevol oposició i apartheid de gènere contra les dones.
Diferenciar els governs repressius de la població civil
Els participants van coincidir a diferenciar clarament entre els governs repressius i la població civil iraniana. "Ningú no hauria de confondre ni bombes imperialistes ni règims repressius amb la veu de les iranianes i els iranians", han subratllat els assistents, posant èmfasi en la necessitat de donar visibilitat a la societat civil del país i de defensar els drets humans sense justificar intervencions militars externes.
La trobada d'aquest dilluns ha posat de manifest, un cop més, el compromís del col·lectiu Aturem les Guerres amb la denúncia dels conflictes armats, la defensa del pacifisme i la necessitat de promoure alternatives de diàleg i negociació davant de la violència. Tot i les tensions internacionals actuals, el col·lectiu manté el seu objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre els efectes devastadors de la guerra i la importància de construir estratègies de pau globals.
La trobada ha dinalitzat amb el cant conjunt de peces musicals per la pau.