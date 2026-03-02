La Residència de Navarcles modernitza els seus espais amb una inversió de 500.000 euros

La Residència de Navarcles ha culminat un conjunt d'actuacions de millora i modernització dels seus espais amb l'objectiu de reforçar el confort i el benestar dels usuaris, les seves famílies i els professionals. El projecte, impulsat per la Fundació Sant Andreu Salut, ha suposat una inversió propera als 500.000 euros i s'emmarca en el pla d'actualització progressiva dels equipaments de l'entitat.
Les obres han permès renovar àrees que, amb el pas del temps, havien quedat envellides, adaptant-les a les necessitats actuals i reforçant un model d'atenció centrat en la persona.
Renovació dels espais comuns
La intervenció ha inclòs la modernització de la recepció, entesa com a punt d'acollida i primera impressió per a familiars i visitants; la cafeteria, espai de trobada i relació; els passadissos, que han guanyat en lluminositat i calidesa, i la Sala Amistat, un espai central destinat a activitats i convivència.
Segons l'entitat, aquesta actualització aporta una imatge més actual i agradable, alhora que contribueix a crear entorns més funcionals i acollidors. L'objectiu és que els espais reforcin la sensació de benestar i coherència amb el projecte assistencial del centre.
Paral·lelament, s'estan duent a terme treballs de pintura a tot l'equipament. Aquesta actuació permet revitalitzar els ambients i deixar enrere una imatge més envellida, reforçant la percepció de cura i manteniment continu de les instal·lacions.
Millora del confort tèrmic
Un dels aspectes destacats del projecte ha estat la instal·lació de sistemes de climatització a totes les habitacions que fins ara no en disposaven. Aquesta mesura garanteix una temperatura adequada durant tot l'any i millora el confort tant a l'estiu com a l'hivern.
La incorporació de climatització respon a la voluntat de proporcionar unes condicions òptimes d'estada, especialment rellevants en un equipament residencial destinat a persones grans o amb necessitats d'atenció continuada.
Aposta per la sostenibilitat
En el marc del compromís ambiental de l'entitat, també s'han instal·lat plaques solars a l'equipament. Aquesta actuació té com a objectiu incrementar l'eficiència energètica, reduir el consum elèctric i minimitzar l'impacte ambiental del centre.
Amb aquesta mesura, la fundació avança cap a un model més responsable i sostenible, alineat amb els seus valors i amb la voluntat d'integrar criteris ambientals en la gestió dels seus equipaments.
Un pla d'inversió sostingut
La inversió global, propera als 500.000 euros, forma part d'un pla sostingut de modernització que busca adaptar els centres de la Fundació Sant Andreu Salut a l'evolució de les necessitats socials i assistencials.
Des de l'entitat subratllen que la millora dels espais no és només una qüestió estètica, sinó que forma part de la cura integral de les persones. Consideren que l'entorn físic influeix directament en la qualitat de vida i en l'experiència quotidiana dels residents.