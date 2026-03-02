Apareix el jove desaparegut al Santuari del Far: ha estat voltant sol més d'una setmana

El jove de Sallent que va desaparèixer fa més d'una setmana al santuari de la Mare de Déu del Far, a la Selva, s'ha posat en contacte aquest dilluns al matí amb els Mossos d'Esquadra, tal com ha avançat El Punt Avui i ha confirmat Nació. Fonts policials expliquen que diverses unitats dels Mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al punt que els ha indicat el jove i l'han traslladat fins a un centre hospitalari on l'han ingressat de manera preventiva, ja que els ha explicat que, durant tot aquest temps, ha estat voltant tot sol i dormint a la intempèrie.
La desaparició es va començar a investigar arran de la detecció d'un cotxe estacionat durant diversos dies al pàrquing del santuari, que és on ha aparegut. El vehicle feia almenys tres dies que era a l'aparcament, una circumstància que va fer sospitar que alguna cosa no anava bé. Durant aquest temps, però, en una ocasió va canviar de plaça d'aparcament. També es va confirmar que el dia que va marxar de casa va pagar una despesa a l'entorn de Vic.
Aquest fet va activar els protocols habituals en casos de possible desaparició. Tot i que el dispositiu es va desplegar dijous, el jove ja feia més d'una setmana que havia marxat de casa. La cronologia exacta dels seus moviments continua sota anàlisi, i els investigadors treballen per reconstruir els darrers dies abans que se'n perdés el contacte.
La periodista Tura Soler, en una informació publicada a El Punt Avui, va informar que va ser precisament la presència prolongada del vehicle al pàrquing el que va fer saltar les alarmes i va desencadenar la intervenció dels serveis d'emergència. També va fer públic el seu nom i el seu veïnatge: Francesc Soriano, de Sallent, extrem que ha confirmat de fonts municipals Nació Manresa.
El Santuari del Far, un entorn natural d'alta complexitat
El Santuari del Far és un dels miradors naturals més espectaculars del país. Situat al límit entre Osona, la Garrotxa i la Selva, ofereix vistes privilegiades sobre l'embassament de Susqueda i un paisatge de gran bellesa. Però aquesta singularitat també implica riscos.
Les cingleres que envolten la zona presenten desnivells pronunciats i trams de difícil accés. Hi ha camins forestals i senders excursionistes, però també espais abruptes on qualsevol recerca esdevé especialment complicada. Les diferències d'alçada són notables i la vegetació pot dificultar la visibilitat des de terra.
Aquesta orografia ha estat un dels principals reptes per als equips d'emergència. A més, en aquest entorn s'hi han produït en el passat alguns suïcidis, una circumstància que els Mossos ha tingut en compte en el marc de les hipòtesis obertes.