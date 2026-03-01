Els Ungureanu, de veure casa seva reduïda a cendres a ser expulsats de l'Alberg

La família Ungureanu, formada per la Gina i en Nicolai i els seus sis fills -quatre d'ells menors d'edat- es quedarà al carrer aquest dimarts si no troben un habitatge abans. És una de les unitats familiars -la més nombrosa- que van veure com casa seva, al carrer Santa Llúcia de Manresa, es convertia en cendres i runa durant l'incendi que va patir tot el bloc el passat 8 de febrer.
El poc que va quedar a peu dret, després que col·lapsessin dues plantes, ha estat enderrocat aquest darrer mes. Quan va succeir el sinistre, l'Ajuntament els va allotjar a l'Alberg del Carme, juntament amb 28 veïns més del seu mateix edifici i dels dos edificis adjacents, que també van ser desnonats de forma preventiva.
Per una Renda Mínima de Ciutadania
Ara, els Serveis Socials els ha donat fins a dimarts al matí per marxar de l'Alberg sense que tinguin resolt el seu problema habitacional. Per què l'Ajuntament de Manresa els fa fora de l'Alberg sense que hagin trobat una alternativa on viure? Per què tanta pressa? Doncs perquè la filla gran de la família, la Florentina, havia tramitat feia temps la Renda Garantida de Ciutadania i just mentre eren a l'Alberg, li han aprovat. Fins ara tota la família sobrevivia de mercadejar amb el que trobava en els contenidors.
"La Florentina, que és molt llesta, havia gestionat els papers sense dir-nos-en res i ara ens ha donat la sorpresa", explica la seva mare. "La nostra filla és l'única de la família que té NIE, perquè ho van tramitar a l'escola", exposa. "Nosaltres, tot i ser romanesos -i de la UE-, no en tenim perquè cada vegada que hem anat a la comissaria de la Policia espanyola ens han dit que ho havíem de fer per internet: Quin internet, si no el sabem fer anar?", s'exclama.
1.400 euros per a vuit membres de la família
La Renda Garantida de Ciutadania de la Florentina Ungureanu puja una mica més de 1.400 euros mensuals, però a la família són vuit persones i és l'únic ingrés regular que tenen -que tindran, vaja-. "Jo els he dit als de Serveis Socials que no tenim cap problema en pagar lloguer per tenir casa, però que ens ajudin, perquè només amb aquests ingressos regulars, ningú no ens vol atendre, i menys per a vuit persones i amb quatre dies de marge", lamenta fent esforços per no plorar. A banda de la confirmació de la paga, la Florentina també ha cobrat els endarreriments: "Uns 8.000 i pico euros que, evidentment, posa a disposició de la família, però és que ni pagant no trobem qui ens vulgui llogar un pis en tant pocs dies".
Arriba Nicolai que ha anat a peu fins a Sant Joan de Vilatorrada per veure si trobava algun pis. "És impossible en tant poc temps", es queixa. A més, "els agents de policia ja m'han aturat, perquè m'han vist badant pels carrers, mirant als balcons i finestres per si hi havia algun rètol", protesta. "Ja m'ha passat dues vegades aquest cap de setmana".
"Ni menjo. Només estic pendent de poder trobar un pis, estem tots pels carrers a veure si podem trobar alguna cosa", conclou la Gina davant la que va ser casa seva durant anys, al carrer Santa Llúcia.