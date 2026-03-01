La manresana Mònica Clemente, nova campiona d'Espanya absoluta en perxa

La saltadora manresana Mònica Clemente s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya absoluta de perxa en els Campionats d'Espanya absoluts short track disputats a València, després de superar el llistó situat a 4,35 metres. La jornada també ha deixat el bronze d'Ona Bonet en alçada i diverses actuacions destacades d'atletes vinculats a l'Avinent Manresa, amb diplomes de finalista i millors marques personals.
La competició, celebrada a la capital del Túria, ha situat l'atletisme manresà i bagenc en un lloc destacat dins el panorama estatal, amb resultats rellevants tant en categoria femenina com masculina.
Or amb solvència per a Mònica Clemente
Mònica Clemente (València) ha dominat amb claredat el concurs de perxa. La manresana ha superat el llistó a 4,35 metres, una marca que li ha permès imposar-se amb autoritat a la resta de competidores. Naiara Pérez (Playas Castellón) i Ana Carrasco (Cueva de Nerja), plata i bronze respectivament, s'han quedat en 4,15 metres, vint centímetres per sota de la nova campiona estatal.
La superioritat mostrada per Clemente al llarg del concurs li ha permès assegurar el títol sense excessives complicacions, confirmant el seu bon moment de forma en la competició sota sostre.
Bronze compartit d'Ona Bonet en alçada
En la jornada de dissabte a la tarda, Ona Bonet (Nike) va aconseguir el bronze en la final del concurs d'alçada. La saltadora va superar el llistó situat a 1,75 metres, una marca que li va permetre pujar al podi, tot i haver de compartir el tercer esglaó amb Laura Alegre (Playas Castellón) i Júlia Vives (Cornellà Atlètic).
La prova va evidenciar la igualtat en la lluita per les places d'honor, amb tres atletes empatades en la tercera posició final.
Finals i millors marques per a l'Avinent Manresa
Entre les actuacions més destacades hi ha la de la velocista de l'Avinent Manresa Ericka Badeau Maseras, que va assolir una meritòria quarta posició en la final dels 60 metres llisos. L'atleta va aturar el cronòmetre en 7"38, millor marca personal i rècord absolut de l'entitat, en una cursa d'alt nivell competitiu.
També va brillar la vallista manresana Emilia del Hoyo, que va aconseguir plaça de finalista en els 60 metres tanques. Del Hoyo va acabar setena en la final amb un registre de 8"34, que suposa la seva millor marca de la present temporada.
En el mig fons, la banyolina de l'Avinent Manresa Marina Guerrero va ocupar la vuitena posició en la final dels 1.500 metres llisos amb un temps de 4'25"12. En les semifinals, disputades el dia anterior, Guerrero havia guanyat la seva sèrie amb 4'25"73, assegurant així el pas a la final.
Participació masculina destacada
En categoria masculina, el saltador de l'Avinent Manresa Martí Serra va finalitzar cinquè en la final de perxa amb un millor intent de 5,30 metres. En aquesta mateixa prova es va produir una situació singular: Isidro Leyva (Cueva de Nerja) va ser qui va saltar més alt, amb 5,50 metres, però no va ser considerat campió per un error administratiu en la inscripció, tot i que la RFEA li va permetre competir fora de concurs.
En els 60 metres tanques, Biel Díaz va aconseguir classificar-se per a les semifinals amb una marca de 8"02 en les eliminatòries, que representa la seva millor marca personal. Tot i això, no va poder acabar la seva semifinal.
Finalment, el quatrecentista Biel Cirujeda no va accedir a la final dels 400 metres llisos. Va quedar eliminat en semifinals amb un temps de 48"08, que el va situar en la dinovena posició global de la prova.
El balanç global del campionat deixa un títol estatal, un bronze i diverses places de finalista per als atletes vinculats al territori.