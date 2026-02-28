Ivet Espinalt, de Santpedor, guanya l'Audi quattro Cup U10 a La Molina

L'esquiadora santpedorenca Ivet Espinalt s'ha proclamat vencedora en categoria U10 femenina de la tercera fase de l'Audi quattro Cup, disputada a l'estació de La Molina dins el 28è Pista! Pista!, amb la participació de 198 joves corredors d'arreu de l'Estat.
Victòria al gegant de La Molina
Ivet Espinalt, veïna de Santpedor, ha estat la gran protagonista bagenca de la jornada celebrada aquest 28 de febrer a l'estació de La Molina. La competició, integrada en el calendari de l'Audi quattro Cup (AqC), ha reunit un total de 198 nens i nenes de les categories U10 i U12, considerades l'inici de la base competitiva de l'esquí alpí.
En la categoria U10 femenina, Espinalt (CANMC-FCEH) s'ha imposat amb un temps de 50"86 en la prova de gegant, en una cursa molt ajustada. El podi l'han completat Paula Puig (LMCE-FCEH), a +1"35, i Mia Sanchís (ALPCET-FCEH), a +1"41. La igualtat ha estat la tònica dominant en aquesta franja d'edat, amb diferències molt estretes entre les primeres classificades.
La prova formava part del 28è Pista! Pista!, una de les cites consolidades del calendari estatal, organitzada pel La Molina Club d'Esports, amb la col·laboració de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI). El bon volum de neu a l'estació ha permès disputar la competició en bones condicions i amb un alt nivell esportiu.
Una aposta per l'esquí de base
L'Audi quattro Cup és un circuit adreçat a joves esquiadors d'entre 8 i 12 anys que té com a objectiu impulsar l'esport de base i fomentar el desenvolupament del talent emergent. Les categories U10 i U12 són considerades clau en la detecció de futurs esportistes que, amb els anys, poden arribar a competir en proves d'àmbit estatal i internacional.
El calendari de la temporada 2025/2026 inclou sis cites entre gener i abril en diferents estacions d'esquí de l'Estat. La prova disputada a La Molina ha estat una de les parades destacades del circuit, que compta amb el suport d'Audi España i la RFEDI en la seva aposta pel futur de l'esquí.
Els cinc primers classificats de cada categoria han rebut premis en material esportiu de la marca Rossignol, un suport que els permetrà continuar progressant en la seva trajectòria esportiva. Durant la jornada, els participants també han pogut gaudir d'activitats complementàries al village instal·lat a l'estació.