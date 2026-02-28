La PAHC Bages crida a aturar el desnonament del Bloc 9 previst dilluns a Manresa

La PAHC Bages ha fet una crida a la mobilització per aturar el desnonament d'un dels pisos del Bloc 9, previst per al proper dilluns 2 de març a les 10 del matí. El col·lectiu reclama que s'aturi el llançament i que s'obri una negociació per garantir un lloguer social a les famílies que hi viuen.
L'entitat denuncia que, malgrat les negociacions obertes a escala catalana per frenar els desnonaments de pisos propietat de la Sareb, la propietat manté la voluntat d'executar el procediment.
Crida a la mobilització davant el llançament
Segons ha informat la PAHC Bages, el desnonament afecta un dels habitatges del Bloc 9, un edifici que el col·lectiu va alliberar l'any 2023 al carrer del Joc de la Pilota de Manresa i que forma part dels nou immobles que gestiona a la ciutat. L'entitat defensa que, fins ara, s'ha pogut negociar la regularització de la resta de pisos de la Sareb mitjançant lloguers socials, i reclama que en aquest cas es mantingui el mateix criteri.
La PAHC recorda que la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), de la que forma part, ha iniciat negociacions amb la Generalitat per tal de frenar els desnonaments de pisos propietat de la Sareb arreu del país. Tot i aquest marc de diàleg, lamenta que en el cas del Bloc 9 no s'hagi produït cap suspensió.
El col·lectiu insisteix que cal garantir una alternativa habitacional estable per a les famílies afectades i defensa que els grans tenidors han d'assumir la seva responsabilitat social.
Centenars de pisos en mans de grans propietaris
La situació es produeix en un context en què la Sareb té més de 100 habitatges a Manresa. Si es comptabilitzen conjuntament amb els de Divarian, la xifra arriba a 436 immobles a la ciutat. En total, els grans tenidors tenen 3.743 habitatges a la capital del Bages. La PAHC sosté que es tracta de propietats en mans de grans tenidors o fons d'inversió i reivindica que aquests pisos han de complir una funció social.
Al llarg dels anys, el col·lectiu assegura haver donat alternativa habitacional a unes 250 persones a través dels edificis que gestiona a Manresa. El Bloc 9 és un dels espais que formen part d'aquesta xarxa d'habitatges impulsada per la plataforma.
Precedent recent al Bloc 8
El passat 9 de febrer, la PAHC Bages ja va aconseguir aturar el desnonament d'una família al Bloc 8, en un intent de llançament amb un impressionant desplegament policial que finalment es va suspendre.
Amb la convocatòria d'aquest dilluns, l'entitat espera forçar l'obertura d'una negociació que permeti evitar el desnonament del Bloc 9 i establir un lloguer social per a les famílies afectades.