Petjades de colors senyalitzen noves rutes saludables pels carrers d'Avinyó

Darrerament han aparegut petjades de colors pintades en diversos carrers d'Avinyó, fet que ha despertat la curiositat d'alguns veïns. Es tracta de la senyalització de nous circuits de rutes saludables impulsats per l'Ajuntament, amb recorreguts que travessen el nucli urbà i l'entorn del municipi.
Circuits accessibles per a tots els nivells
Els itineraris tenen una longitud de fins a 3 quilòmetres i estan pensats perquè persones de totes les edats puguin incorporar l'activitat física al seu dia a dia. Les petjades de colors permeten seguir el recorregut de manera senzilla i autònoma, facilitant la pràctica de caminar com a exercici saludable.
Amb aquesta iniciativa, el consistori vol fomentar hàbits actius i oferir opcions accessibles per millorar la salut sense necessitat d'equipaments específics.
El programa PAFES, més enllà dels circuits
Paral·lelament, l'Ajuntament ha editat uns tríptics informatius sobre el Programa d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES), que promou perquè la ciutadania incrementi la pràctica esportiva. L'objectiu és que cada persona pugui rebre una prescripció d'activitat física per part del seu professional de salut o esport i disposi d'un entorn que en faciliti la realització.
El programa busca consolidar una cultura de salut activa al municipi, aprofitant recursos propers i adaptats a les necessitats de la població.