Artés celebra la segona Junta Local de Seguretat amb balanç positiu del 2025

Artés ha acollit la trobada anual entre administració i cossos policials per analitzar les actuacions del 2025, amb dades de delinqüència molt per sota de la mitjana catalana i amb l'aposta per la proximitat com a eix principal.
Coordinació entre administració i cossos policials
El passat dilluns es va celebrar a Artés la segona Junta Local de Seguretat, la trobada anual entre l'Ajuntament d'Artés i els diferents cossos de seguretat que operen al municipi.
La reunió va estar presidida per l'alcalde, Enric Forcada, acompanyat dels regidors Judit Vall i Dani Bañeza. També hi va participar la directora dels Serveis Territorials d'Interior a la Catalunya Central, Elena Roca, juntament amb representants dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local, la Policía Nacional, la Guàrdia Civil, els Agents Rurals i l'ADF Les Vinyes. El cos de Bombers va excusar la seva assistència a causa de l'elevat volum de serveis.
Balanç de les actuacions del 2025
Durant la reunió, cadascun dels cossos de seguretat va presentar les actuacions dutes a terme al municipi al llarg del 2025. Entre les principals qüestions abordades hi van destacar la vigilància dels espais públics, la seguretat viària i la prevenció de delictes i de conductes incíviques.
Un dels eixos destacats va ser el reforç de la policia de proximitat, un model policial que té en compte les necessitats, inquietuds i demandes de la ciutadania. En aquest sentit, es va posar de manifest la importància de mantenir el contacte directe amb els veïns com a eina preventiva i de detecció precoç de conflictes.
A més, la Policia Local va posar en valor l'impacte de l'Ordenança de Convivència i Civisme de l'Ajuntament d'Artés, aprovada l'any passat, que ha permès reforçar la prevenció de conductes incíviques, especialment en aspectes com els sorolls a la via pública.
Dades de delinqüència molt per sota de la mitjana catalana
Entre les dades exposades durant la trobada, destaca que el municipi presenta una taxa de delinqüència molt inferior a la mitjana catalana. Concretament, Artés registra 17,7 delictes per cada 1.000 habitants, mentre que el conjunt del territori català se situa en 62,5.
Pel que fa a les actuacions i serveis realitzats per la Policia Local d'Artés, durant el 2025, van sumar un total de 5.180 intervencions. D'aquestes, 450 corresponien a serveis de proximitat, una xifra que reforça l'aposta municipal per aquest model de seguretat basat en la prevenció i el contacte directe amb la ciutadania.