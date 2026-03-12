Envesteix un cotxe de Mossos de paisà, dona positiu en drogues i fuig amb el vehicle immobilitzat

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 32 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir sota els efectes de les drogues i per un delicte de desobediència a l'autoritat. Els fets van tenir lloc el 7 de març al migdia, quan un vehicle policial de paisà es dirigia a les cabines del peatge de la C-16 a l'alçada de Castellbell i el Vilar.
En el moment de travessar la barrera, un altre vehicle el va encalçar per darrere mentre intentava passar darrere seu. El xoc va causar danys materials lleus als dos vehicles, sense provocar ferits. Quan va arribar la patrulla de trànsit, li van fer el test de drogues i va donar positiu a la prova indiciària per consum de cocaïna i THC.
Els Mossos d'Esquadra van informar el conductor que quedava denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària, i el seu vehicle quedava immobilitzat. Un cop finalitzades les gestions policials, després que els agents abandonessin el lloc, el conductor va forçar el parany d'immobilització i va marxar amb el vehicle.
Quan els agents van detectar la fugida, van avisar la resta de patrulles. Hores més tard, una dotació va localitzar el vehicle a l'N-260, al terme de Puigcerdà. Els agents van identificar de nou el conductor, a qui van denunciar i van immobilitzar el cotxe per segona vegada. En aquest cas, se li atribueix un delicte de desobediència greu als agents de l'autoritat.