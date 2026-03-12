Somnis barrocs a la Catalunya Central: el Festival Espurnes Barroques desvela la seva programació

La 9a edició del Festival Espurnes Barroques comptarà amb una programació inspirada en el món dels somnis. Se celebrarà els caps de setmana del 9 de maig fins al 7 de juny a una trentena de municipis de la Catalunya Central. Es tracta d'una "experiència cultural" per gaudir amb "tots els sentits" a partir de la música barroca, el patrimoni, la gastronomia i el paisatge. Destaquen propostes com el concert Rèquiem de Mozart amb l'Orquestra del Miracle i el Cor Francesc Valls i el concert-homenatge a l'organista Montserrat Torrent en l'any del seu centenari. Entre els artistes convidats internacionals hi ha el llaütista nord-americà Joel Frederiksen. Les entrades surten a la venda aquest dijous a la tarda.
El festival, que va néixer el 2018, estarà dedicat enguany al món dels somnis i les diferents etapes sota el lema In somnium -en llatí, cap al somni-. Amb un total de 25 propostes i una setantena d'activitats socials i educatives protagonitzades pels mateixos artistes, el festival convidarà a obrir la mirada al que és oníric amb una quinzena de concerts -11 produccions pròpies-, cinc tallers, tres àpats en vinyes, observació d'estels, propostes d'arts escèniques i plàstiques, tres encàrrecs a compositors contemporanis i estrenes d'obres de recuperació patrimonial.
Enguany, es repetirà la fórmula de tallers el dissabte al matí i concerts al dissabte a la tarda i diumenge matí i tarda. El seu director, Josep Barcons, ha explicat que és una invitació a viure-ho amb "tots els sentits" -oïda, vista, gust, olfacte i tacte per la proximitat de les propostes-. Aquesta edició començarà amb La vida es sueño de Calderón de la Barca -"els somnis, somnis són"- i acabarà amb La tempesta de Shakespeare on diu que "estem fets de la matèria dels nostres somnis". Concretament, la inauguració serà una coproducció amb el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en la qual La Grande Chapelle estrenarà un programa musical al voltant de La vida es sueño, "imaginant com seria la seva obra més icònica amb música", segons ha detallat Barcons.
I l'espectacle de cloenda serà Bach en somnis amb el violoncel·lista solsoní Gerard Flotats, l'electrònica del compositor Alexandra Papp que ho ha escrit per a l'ocasió i el teatre amb tres actors (Roc Esquius i Ernest Villegas, dirigits per Marc Angelet). Per primer cop es faran dues funcions.
Les propostes inspirades en les Variacions Goldberg de Bach
Les Variacions Goldberg de Bach, una obra associada tradicionalment a l'insomni i el poder hipnòtic de la música, ressonarà amb força. D'una banda, hi haurà un espectacle familiar Sr Goldberg, ha perdut la son!, -el primer que produeix el festival- un teatre d'ombres i un taller participatiu amb la Cia El Gecko. De l'altra, hi haurà una versió instrumentada per sextet a càrrec del conjunt alemany Lienzingen Akademie, mentre un matalasser de l'Espunyola treballa la llana. I la tercera proposta serà la interpretació per primer cop del ballarí i coreògraf Cesc Gelabert amb la música del jove clavecinista Rodrigo Belío.
Entre els artistes internacionals convidats, destaca el cantant i llaütista nord-americà Joel Frederiksen que per primer cop visitarà Catalunya amb Dreaming Ping, un viatge musical que uneix John Dowland amb Nick Drake i Leonard Cohen. També s'interpretarà la hipnòtica dansa espiritual, els dervixos giròvags, amb ballarins i músics d'Ankara i música persa del segle XVIII.
El director també ha destacat "la proposta més arriscada" que es farà al Cementiri Nou d'Igualada. Es tracta de Vetlla, una instal·lació coreogràfica i musical que durarà tres hores mentre es convida al públic a reflexionar sobre "la mort com a trànsit al somni etern" amb el Cor Cererols i la Cia. Magdalena Garzón.
El director general de Promoció Cultural del Departament de Cultura, Xavier Fina, ha elogiat el festival qualificant-lo de "proposta cultural exemplar" que està "ple de sentit, intel·ligència i excel·lència". Entre les virtuts, segons ha detallat, hi ha sobretot el "compromís amb el món rural" que ajuda a compensar el desequilibri territorial i també el fet que propicia la col·laboració amb diferents agents que hi donen suport. Enguany, el pressupost s'acosta als 400.000 euros, una xifra lleugerament més alta que l'edició passada que va comptar amb uns 5.000 espectadors entre concerts i programació social.