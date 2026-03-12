El Teatre Conservatori acollirà dissabte un concert per recordar Xesco Boix

El Teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest dissabte 14 de març a 2/4 de 6 de la tarda el concert Xesco Boix, encara ens en cantes, un homenatge al músic i animador infantil Xesco Boix coincidint amb el 80è aniversari del seu naixement. L'actuació anirà a càrrec del grup Els Cinc Dits de la Mà i forma part del programa d'activitats que s'han organitzat a Manresa durant la primera quinzena de març per recordar la figura de l'artista.
Un homenatge musical al seu llegat
El concert oferirà un recorregut per algunes de les cançons més conegudes de Xesco Boix, amb la voluntat de fer participar el públic i recordar la seva aportació a la música folk i a la cançó infantil. El seu llegat continua molt present en l'àmbit educatiu i en el món del lleure, on les seves cançons encara formen part del repertori habitual en escoles i activitats infantils.
El grup Els Cinc Dits de la Mà va néixer per iniciativa del mateix Boix i estava format també per Àngel Daban, Toni Giménez, Lluís Maria Panyella i Noè Rivas. Junts van publicar el llibre-cançoner Els cinc dits d'una mà (1984) i el disc Som de pas (1985). Amb els anys, els seus integrants han continuat actius en el món cultural i han impulsat diverses iniciatives per mantenir viva la memòria del músic.
Exposició i activitats commemoratives
El concert és un dels actes centrals del programa commemoratiu que s'ha organitzat a la ciutat. Paral·lelament, fins aquest diumenge es pot visitar a l'Espai Plana de l'Om l'exposició Xesco Boix, encara canta, dedicada a repassar la trajectòria i la influència del cantant.
Les activitats han estat impulsades per entitats com l'Associació Cultural El Galliner, el CAE Formació i Serveis Socioculturals, el Cicle Formatiu d'Animació Sociocultural de l'Institut Guillem Catà, Imagina't i Òmnium Bages-Moianès, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa.
Les entrades per al concert tenen un preu de 10 euros, amb descompte fins als 8 euros per a les persones amb el carnet d'Imagina't i del Galliner. Es poden comprar a les taquilles del Teatre Kursaal de Manresa, a través del web del Kursaal o una hora abans de l'actuació al mateix Teatre Conservatori.