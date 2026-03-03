Manresa commemorarà els 80 anys de Xesco Boix amb una exposició i un concert

Manresa recordarà aquest mes de març la figura de Xesco Boix coincidint amb els 80 anys del seu naixement, amb un programa d'activitats que inclou una exposició, actes pedagògics i un concert homenatge al Teatre Conservatori. Diverses entitats culturals i educatives de la ciutat han unit esforços per reivindicar el llegat del músic, animador i pedagog, una figura clau de la cançó infantil i del moviment folk català.
L'Associació Cultural El Galliner, el CAE, el Cicle Formatiu d'Animació Sociocultural de l'Institut Guillem Catà, Imagina't, Manresana d'Equipaments Escènics (MEES) i Òmnium Bages-Moianès, amb la col·laboració de l'Ajuntament, han preparat quatre activitats durant la primera quinzena de març per posar en valor la trajectòria d'un artista que va deixar una empremta profunda en el món educatiu i cultural.
Una exposició per redescobrir el seu llegat
El centre neuràlgic de la commemoració serà l'exposició Xesco Boix, encara canta, que es podrà visitar del 4 al 15 de març a l'Espai de la Plana de l'Om. La mostra, impulsada per Òmnium Sabadell a partir del treball d'Olga Trilla i Gemma Segura, consta d'una quinzena de plafons amb disseny de Xavi Arderius i ofereix un recorregut per la vida i l'obra del músic.
A Manresa, l'exposició incorpora continguts específics sobre les actuacions que Xesco Boix va fer a la Catalunya Central, especialment al Bages, entre 1974 i 1984. A través de la promotora Enllaç s'ha pogut contactar amb persones que el van contractar en aquell període, recuperant fotografies, programes i retalls de premsa d'una vintena llarga d'actuacions documentades.
La inauguració tindrà lloc el 4 de març a les 7 de la tarda, amb la participació dels mestres jubilats Roser Flotats i Llorenç Planes i de l'alumnat del cicle formatiu d'Animació Sociocultural i Turística de l'Institut Guillem Catà. L'exposició es podrà visitar de dimarts a diumenge, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.
La música torna a sonar per als més petits
La dimensió pedagògica de Xesco Boix, que sempre va entendre la cançó i la narració oral com a eines educatives, tindrà un espai destacat el dimarts 10 de març a les 11 del matí. L'Espai de la Plana de l'Om acollirà una sessió de contes i cançons a càrrec dels manresans Roser Rojas i Lluís Atcher, adreçada a 122 alumnes de tercer de primària de les escoles Bages, Muntanya del Drac, Renaixença i Serra i Húnter.
L'activitat ha estat organitzada per l'alumnat del cicle formatiu d'Animació Sociocultural i Turística, en coherència amb l'esperit del mateix Xesco Boix, que va fer de l'animació cultural una eina de transformació social.
Concert homenatge al Teatre Conservatori
El moment culminant de la commemoració arribarà el dissabte 14 de març a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre Conservatori, amb el concert Xesco Boix, encara ens en cantes. L'espectacle anirà a càrrec del grup Els Cinc Dits d'una Mà, format originàriament pel mateix Boix juntament amb Àngel Daban, Toni Giménez, Lluís Maria Panyella i Noè Rivas.
Aquest col·lectiu va editar el llibre-cançoner Els cinc dits d'una mà (1984) i el disc Som de pas (1985), i des de la mort del músic ha mantingut viu el seu esperit amb actuacions i homenatges. Les entrades tenen un preu de 10 euros -8 euros amb el carnet d'Imagina't i del Galliner- i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i per internet.
Una figura clau del folk i la cançó infantil
Francesc Boix i Masramon, nascut a Barcelona el 3 de febrer de 1946, va ser una de les figures més rellevants de la música folk catalana. Mestre de professió, va combinar la vocació pedagògica amb una intensa activitat artística que el va portar a fer més de 4.000 actuacions, enregistrar 35 discos i publicar 10 llibres.
Influït pel moviment folk nord-americà i amic de Pete Seeger, va ser cofundador del Grup de Folk el 1966 i més tard del col·lectiu Ara va de bo, centrat en la cançó infantil. Actuava amb guitarra i banjo en escoles, places i esplais, promovent valors com el pacifisme, el respecte per la natura i la defensa de la llengua catalana.
La seva mort, el 21 de juliol de 1984 a Malgrat de Mar, va commocionar el món cultural català, però el seu llegat ha continuat viu a través d'homenatges i iniciatives educatives.
Homenatges i debat sobre el monument
La vinculació de Xesco Boix amb Manresa és estreta. El 1984, pocs mesos després de la seva mort, el grup Rialles va organitzar un concert homenatge a la plaça Espanya amb el lema Et recordem Xesco. El 1987 es va inaugurar al parc de Puigterrà una escultura de bronze obra de Ramon Oms, impulsada per Rialles i l'Ajuntament.
Al llarg dels anys s'han fet altres actes commemoratius, com el concert del 1994 pel desè aniversari de la seva mort o la festa Happy Hippy del 2009. Amb motiu dels actes d'aquest 2026, s'ha obert també un debat amb el consistori sobre el futur del monument del parc de Puigterrà, amb la possibilitat de millorar-ne l'accessibilitat o reubicar-lo per donar-li més projecció.
Una exposició nascuda del voluntariat
L'origen de la mostra es remunta al 2021, quan Olga Trilla i Gemma Segura van impulsar la idea d'organitzar una exposició coincidint amb el 40è aniversari de la mort del músic. Amb el suport d'Òmnium Cultural de Sabadell, el projecte va veure la llum el juliol del 2024 al Casal Pere Quart i des d'aleshores ha itinerat per diversos municipis.
La iniciativa ha comptat amb la col·laboració altruista de nombroses persones vinculades al món cultural i educatiu, amb l'objectiu de transmetre a noves generacions una manera d'entendre la música i l'educació basada en l'alegria, la participació i el compromís amb un món millor.