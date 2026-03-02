El Most Festival es posa en ruta amb projeccions a Navàs, Artés i Sant Fruitós de Bages

Tres municipis del Bages acolliran aquest mes de març el pas itinerant del Most Festival Internacional de Cinema del Vi, que arriba a la DO Pla de Bages amb projeccions i tastos per apropar la cultura vitivinícola al territori. Les sessions tindran lloc els divendres 6, 13 i 20 de març a Navàs, Artés i Sant Fruitós de Bages, respectivament, amb produccions premiades en l'edició 2024/2025 del certamen.
La iniciativa és fruit de la col·laboració entre la DO Pla de Bages, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya (Vinseum) i els ajuntaments de Navàs, Artés i Sant Fruitós de Bages. L'objectiu és generar debat al voltant del món de la vinya i el vi, fomentar l'intercanvi cultural i reforçar el vincle entre el sector vitivinícola i la cultura cinematogràfica.
El president de la DO Pla de Bages, Carles Playa, ha destacat que "el Most ens transporta la cultura del vi i ens ajuda a explicar la nostra història i tradició a través de la vinya". Per la seva banda, el director del festival, Xavier Fornos, ha remarcat que la voluntat és "activar activitats que expliquin el Bages des del mateix territori i reforçar la relació estreta amb la DO Pla de Bages".
Navàs obre el cicle
La primera sessió serà divendres 6 de març a les 7 de la tarda al Centre Enoturístic del Pla de Bages, a Navàs. S'hi projectarà una sessió centrada en patrimoni, conflicte, història i orígens del vi, amb tres curtmetratges documentals: That's Wine. Lebanon, d'Andrey Gorovoy; Noah's Vines i Palmento, tots dos de Christopher Barnes.
Les peces recorren la història del vi al Líban, les tradicions vinícoles d'Armènia i el patrimoni dels palmenti a l'Etna, combinant memòria, territori i resistència cultural. La sessió inclourà un tast de dos vins dels cellers Mond Obert i Murallius, de Sant Fruitós de Bages.
L'alcalde de Navàs, Jaume Casals, considera que projectar documentals internacionals sobre el vi "enforteix el territori i reactiva la cultura vitivinícola".
Ficció amb aroma de vi a Artés
El divendres 13 de març, també a les 7 de la tarda, el festival farà parada a la sala d'actes del complex cultural Cal Sitges d'Artés. En aquesta ocasió es projectaran tres curtmetratges de ficció on la vinya i el vi tenen un paper rellevant en la trama: Germanes, Atajo i Claire obscure.
Les històries aborden temes com els vincles familiars, la fatalitat o el misteri, amb la cultura vitivinícola com a teló de fons. La sessió inclourà una copa de vi del celler Jaia Viticultor.
L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ha subratllat que formar part del Most "és donar més valor al sector del vi i enriquir la proposta cultural del municipi".
Sant Fruitós tancarà el recorregut
El cicle es clourà divendres 20 de març a les 7 de la tarda al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages amb la projecció del documental L'incroyable trésor de Michel Chasseuil, de Romain Dybeic (França, 2024, 60 min).
El film retrata la figura de Michel Chasseuil, considerat un dels col·leccionistes de vi més importants del món. Als seus 82 anys, ha reunit més de 50.000 ampolles al seu celler del centre-oest de França, una col·lecció valorada en uns 50 milions d'euros. El documental ofereix una mirada a la seva trajectòria vital i a la passió pel vi com a fil conductor.
En acabar la projecció, s'oferirà una copa de vi dels cellers Artium i Soler Gibert, d'Artés. La primera tinent d'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Carme Cruz, ha celebrat que "el Most en Ruta al Bages cada vegada agafa més forma i arriba a més persones".
Entrades i festival
Les entrades es poden adquirir anticipadament a través del web oficial del festival.
El Most, Festival Internacional de Cinema del Vi, és un esdeveniment d'abast internacional que recull produccions audiovisuals vinculades a la cultura de la vinya, el vi i el cava, i que també projecta cinema inèdit de directors destacats.