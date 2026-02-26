Tot a punt per al lliurament de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a Francesc Comas

El saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa acollirà dimarts 3 de març a les 7 de la tarda l'acte d'entrega de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a l'historiador Francesc Comas Closas. La distinció, impulsada pel consistori, vol homenatjar la seva dedicació a la recuperació i divulgació de la història i el patrimoni de Manresa i el Bages, així com el seu lideratge al capdavant del Centre d'Estudis del Bages i la seva implicació en diverses entitats locals.
Un acord amb ampli suport polític i social
La proposta es va aprovar en el ple municipal del passat mes de gener amb el suport majoritari dels grups ERC, PSC, Impulsem, Junts, Fem i Grup Nacionalista, mentre que Vox es va abstenir. La iniciativa també va rebre el suport d'una trentena d'associacions i entitats, així com de diverses persones a títol individual.
L'acte comptarà amb familiars i amics del guardonat, representants institucionals i membres de les entitats promotores. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, obrirà l'esdeveniment amb una salutació inicial. Tot seguit, Raquel Valdenebro Manrique, vicepresidenta del Centre d'Estudis del Bages, intervindrà en nom de les entitats impulsores. La historiadora Rosa Serra Rotés farà la glossa, i la regidora de Cultura, Tània Infante Martínez, llegirà l'acord de concessió abans que l'alcalde lliuri la medalla a Comas. La cloenda anirà a càrrec del mateix alcalde i inclourà una actuació musical de la coral USènior de la FUB, dirigida per Rosa Maria Ortega.
Una trajectòria dedicada a la història local
Llicenciat en Geografia i Història, Francesc Comas Closas ha desenvolupat una àmplia trajectòria docent a Primària i Secundària, així com a l'Escola de Mestres de Manresa (UAB) i a la Fundació Universitària Bages. Especialitzat en la didàctica de les Ciències Socials, és autor de nombrosos llibres i articles sobre història local, entre els quals destaquen La ciutat i l'aigua i Històries de Manresa.
Des del 2016 presideix el Centre d'Estudis del Bages, entitat que ha revitalitzat impulsant la recerca i la difusió del patrimoni històric, fomentant el relleu generacional i establint col·laboracions amb altres municipis de la comarca. L'any 2022 va rebre el Premi Séquia en reconeixement a la seva trajectòria. Amb aquesta medalla, la ciutat reconeix la seva aportació com a cronista i referent cultural de Manresa.