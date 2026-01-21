Francesc Comas rebrà la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural el proper 3 de març

El saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa acollirà el proper 3 de març a les 7 de la tarda l'acte de lliurament de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a l'historiador Francesc Comas Closas. Vint-i-quatre dels vint-i-cinc regidors del ple d'aquest dimecres -només amb l'abstenció de Vox- han aprovat per ampla majoria la concessió d'aquesta distinció al president del Centre d'Estudis del Bages.
Representant aquesta entitat, Ernest Molins ha destacat que malgrat la seva discreció, a Comas "li fa una genuïna il·lusió" rebre la medalla ja que s'estima molt Manresa i hi ha dedicat tota la seva vida. "Afortunadament no és un títol pòstum i ens alegra que pugui veure l'atorgament de la distinció en vida", ha remarcat Molins.
Les intervencions dels representants de tots els grups han anat en aquesta mateixa línia. Han destacat la seva implicació, la seva capacitat de fer les visites guiades, les xarrades i les classes amb rigor, però amb proximitat, i la seva senzillesa i sentit de l'humor.
Francesc Comas, la memòria viva de la història manresana
A Francesc Comas Closas, nascut a Manresa el 4 d'octubre de 1952, la Medalla al Mèrit Cultural vol reconèixer la seva tasca constant de recerca, divulgació i preservació del patrimoni històric i cultural de la ciutat.
Llicenciat en Geografia i Història, ha estat professor de primària, secundària i a l'Escola de Mestres de Manresa (UAB), i actualment imparteix classes a la USènior de la Fundació Universitària del Bages, espai destinat a la formació per a majors de 55 anys.
Comas ha dedicat la seva vida a la didàctica de les ciències socials i a la divulgació històrica. Ha conduït innombrables itineraris i cursos sobre Manresa i el Bages, i ha publicat una àmplia bibliografia sobre la ciutat, les seves entitats i institucions. És també autor habitual d'articles històrics al diari Regió7, on col·labora des de fa més de dues dècades.
Actualment és president del Centre d'Estudis del Bages, des d'on ha impulsat la recerca històrica i ha afavorit el relleu generacional dins de l'entitat. El 2022 va rebre el Premi Séquia pel seu paper com a cronista i divulgador de la història local, tant a través dels seus llibres com de les seves visites guiades.