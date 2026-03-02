L'Espai 7 de Manresa presenta «Refugis», una mostra sobre protecció i creació col·lectiva

L'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa inaugurarà el divendres 6 de març l'exposició Refugis, un recull de treballs creats per alumnes d'onze centres educatius de la Catalunya Central en el marc del projecte AMiC (Arts, Mestres i Creació). La mostra es podrà visitar fins al 22 de març.
Una reflexió artística sobre el concepte de refugi
L'exposició convida a reflexionar sobre la idea de protecció, tant des d'una dimensió personal com col·lectiva. Els treballs han estat elaborats per alumnat de centres educatius de Manresa, Sant Fruitós de Bages, Súria, Artés, Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar, participants en el projecte AMiC.
El projecte, que enguany arriba a la dotzena edició, és una proposta educativa i formativa adreçada especialment a mestres i escoles amb l'objectiu d'apropar l'art contemporani a l'àmbit educatiu. Cada edició gira entorn d'un eix temàtic, que aquest any és el concepte de refugi. Aquest s'entén com a protecció personal i col·lectiva, però també en relació amb la realitat dels milions de refugiats arreu del món i amb el paper de les arts com a via per vehicular i alliberar emocions. Igualment, es vincula amb l'escola com a espai de coneixement i creixement personal.
Formació i col·laboracions
El professorat dels centres participants ha rebut formació, eines i recursos pedagògics de la mà de Gabriel Lemkow Tovias, professor d'Art i Història de l'Educació del Grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials d'UManresa (UVic-UCC). També hi han col·laborat el mestre cisteller i artista Joan Vilageliu Carbonell, amb un taller de cistelleria, i Xavier Valls Rota, que ha ofert una visita guiada al refugi antiaeri de la Renaixença.
Centres participants i organització
Hi han participat les escoles FEDAC i Puigberenguer de Manresa, Francesc Macià de Súria, Jaume Balmes de Castellbell i el Vilar i Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages. Pel que fa als instituts, hi han pres part Cal Gravat, Guillem Catà i Lluís de Peguera de Manresa, l'Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet, el Mig-Món de Súria i el Miquel Bosch i Jover d'Artés.
AMiC (Arts, Mestres i Creació) és un projecte coordinat per la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central i el Centre de Recursos del Bages, amb el suport de l'Escola d'Art i el Centre Cultural el Casino de l'Ajuntament de Manresa.