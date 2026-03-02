Premi Plata als Mossos i Plàtan a l'ATM als Premis Batec 2024

Els periodistes del Col·legi a la Catalunya Central han decidit, per votació popular, atorgar el Premi Plata a l'equip de l'Oficina de Comunicació de la Regió Policial Central dels Mossos d'Esquadra, mentre que el Premi Plàtan recau enguany en l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i el Departament de Territori. Els guardons s'entregaran aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala del Claustre del Museu del Barroc de Catalunya, en el marc dels Premis Batec.
Reconeixement a la professionalitat
El Premi Plata distingeix enguany l'equip de comunicació de la Regió Policial Central per la seva tasca informativa al llarg de l'any. Els professionals de la comunicació han valorat especialment la disponibilitat permanent, la rapidesa en la resposta i la capacitat per facilitar la feina als mitjans.
Segons destaquen, l'Oficina de Comunicació ha mantingut una atenció constant a les peticions periodístiques, resolent consultes amb diligència i oferint informació clara en situacions sovint complexes. Aquestes qualitats han estat determinants perquè la majoria dels votants els hagin considerat mereixedors del guardó.
Crítica a la campanya de la integració tarifària
En canvi, el Premi Plàtan -que posa de manifest disfuncions en l'àmbit comunicatiu- ha estat per a l'ATM i el Departament de Territori per la gestió informativa de la integració tarifària de les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès a la setena corona de l'ATM de Barcelona.
Els periodistes han expressat que els mitjans de proximitat van tenir dificultats per accedir a la informació necessària per explicar un canvi que consideren substancial en el transport públic. També han lamentat que les primeres informacions fossin filtrades a mitjans d'àmbit nacional abans que als locals, fet que interpreten com un menysteniment cap a la premsa de territori.
Segons els votants, aquesta situació va complicar la tasca d'informar adequadament la ciutadania sobre una modificació rellevant en el sistema tarifari i en la mobilitat de diverses comarques.
Lliurament al Museu del Barroc
Els guardons s'entregaran en el marc dels Premis Batec, els premis anuals de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya. L'acte tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala del Claustre del Museu del Barroc de Catalunya.
A banda dels premis Plata i Plàtan, la cerimònia també reconeixerà el periodista osonenc Jordi de Planell amb el guardó de Periodista de l'Any. El Premi Trajectòria serà per als periodistes Gonçal Mazcuñán i Josep Genescà, mentre que el Premi a la Iniciativa Periodística Local s'ha concedit a Televisió del Berguedà i al projecte multiplaforma El Ganxo.
Els Premis Batec reconeixen anualment la tasca periodística i comunicativa a la Catalunya Central, tant en positiu com en aquells casos en què els professionals consideren que cal assenyalar mancances en la relació entre institucions i mitjans.