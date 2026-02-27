Dues mostres als centres cívics se sumen als 50 anys de Foto Art Manresa

El Foto Art Manresa celebra el seu 50è aniversari amb noves activitats aquest mes de març. El Centre Cívic Selves i Carner i el Casal de les Escodines s'afegeixen a la commemoració amb dues exposicions que es podran visitar durant les properes setmanes.
Retrats en blanc i negre des de Benín
Al Centre Cívic Selves i Carner s'hi podrà veure Retrats de Benín, una selecció d'imatges del fotògraf Pep Moyano Llamas, resultat d'un viatge a aquest país africà l'any 2023. La mostra recull retrats de persones captades al carrer o en poblats visitats durant l'estada, així com escenes quotidianes.
Les fotografies són en blanc i negre amb l'objectiu de destacar les mirades i evitar que la riquesa cromàtica del país distregui l'espectador. Moyano, soci de Foto Art Manresa i distingit amb diversos guardons, exposarà del 2 al 31 de març, de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 del vespre.
Una exposició contra la violència masclista
Per la seva banda, el Casal de les Escodines recupera Trencant el silenci, una mostra que es va inaugurar fa deu anys amb motiu del 40è aniversari de l'entitat. El projecte va néixer del treball conjunt de les dones de Foto Art Manresa amb el desaparegut Grup d'Ajuda Mútua Lilium, de suport a víctimes de violència masclista.
L'exposició, que denuncia el dolor provocat per la violència contra les dones, es va estrenar a Althaia i va itinerar per més de 40 espais, incloent instituts, centres cívics, biblioteques, hospitals, els jutjats de Manresa i el centre penitenciari de Lledoners. El 2020 també va donar lloc a un blog educatiu elaborat pel professorat de Filosofia de Catalunya.
Ara es recupera coincidint amb el 50è aniversari de Foto Art Manresa, amb la voluntat de mantenir vigent el missatge de denúncia. Es podrà visitar del 2 al 27 de març en l'horari habitual del Casal (de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, i dissabtes de 9 a 2).