Focus Positiu premia Vanessa Toro i consolida la fotografia com a cura

El projecte comunitari Focus Positiu va lliurar dimarts al vespre els premis de la seva tercera edició a la sala petita del Teatre Kursaal de Manresa, en una gala que va reunir 180 assistents. La iniciativa, que promou la fotografia com a hàbit i eina de benestar, ha comptat enguany amb 271 fotografies presentades per 113 participants.
L'acte va comptar amb representació institucional de l'Ajuntament de Manresa, del Consell Comarcal del Bages i de la Regió Sanitària Catalunya Central, així com amb el suport de setze empreses col·laboradores i una xarxa d'ambaixadors vinculats al projecte des de la seva presentació pública, el novembre de 2023.
Vanessa Toro, guanyadora absoluta
La guanyadora absoluta d'aquesta edició ha estat Vanessa Toro, amb la fotografia Bola d'energia, una imatge d'estornells ballant al cel. Els premis s'han estructurat en tres categories que connecten fotografia i benestar.
En la categoria Benestar quotidià, el primer premi ha estat per a Pol Ribera Guàrdia amb la fotografia Repentins. En l'apartat de Pau interior, el guardó principal ha recaigut en Jordi Costa Tomé per Atrapats per la boira, una imatge captada des del cim de Bastiments amb uns esquiadors envoltats de boira. Pel que fa a la categoria Viatges de benestar, el primer premi ha estat per a Edu Vega Carbonell amb Mirada a l'horitzó.
La selecció de les fotografies premiades s'ha fet a través d'un jurat format per setze membres, entre els quals hi havia deu guanyadors de l'edició anterior, i amb la participació dels infants del centre extraescolar d'educació emocional La Nostra Illa, incorporant així una mirada educativa i comunitària alineada amb la missió del projecte.
Fotografia, regulació emocional i comunitat
Gemma Calmet, cofundadora de Focus Positiu, va remarcar durant la gala que "des de la psicologia sabem que el benestar no apareix, es construeix amb les petites accions del dia a dia". En aquest sentit, va destacar que el projecte convida "a parar, apreciar i compartir", tres verbs que va definir com a clau en la regulació emocional.
Per la seva banda, Hasmukh Kerai, també cofundador, va posar l'accent en la continuïtat i la confiança com a factors del creixement del projecte. "La confiança comporta constància", va afirmar, tot assegurant que Focus Positiu continuarà actiu "mentre tinguem suport".
Accions obertes i cultura en directe
En el camí cap a la gala, el projecte ha impulsat un photowalk obert a la comunitat i activitats a l'àmbit educatiu, especialment a l'entorn de la Joviat. També s'han produït vídeos amb experts per normalitzar converses sobre benestar, disponibles a YouTube.
La vetllada va comptar amb música en directe de Maria Ribot i Marina Lluch, així com amb una intervenció emocional de Jessi Padilla per presentar el projecte Bellesa, un homenatge a la gent gran.
Nascut a Manresa l'any 2023, Focus Positiu connecta benestar, cultura i territori a través de la fotografia com a pràctica quotidiana i eina de cura personal i col·lectiva.