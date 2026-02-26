Un alumne de l'Oms i de Prat entra al Programa ARGO de la UAB amb un projecte televisiu

Marc Segon Turu, alumne de Batxillerat de l'Oms i de Prat de Manresa, ha estat seleccionat pel Programa ARGO de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), una iniciativa de l'Institut de Ciències de l'Educació que permet a estudiants desenvolupar el seu treball de recerca amb una tutoria universitària especialitzada. El seu projecte se centrarà en la creació d'un format televisiu propi.
Un treball de recerca amb acompanyament universitari
En el marc del Programa ARGO de la Universitat Autònoma de Barcelona, Marc Segon desenvoluparà el seu treball sota la tutoria personalitzada de la Dra. Belén Monclús, professora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB, coordinadora del Grau en Comunicació Interactiva i del Màster MUCAP, i referent en l'àmbit de la comunicació audiovisual.
El projecte porta per títol Creació i desenvolupament d'un reality show: del concepte a la producció d'un pilot i analitza tot el procés de creació d'un format televisiu. L'alumne estudiarà les diferents fases de preproducció, producció i postproducció, així com diversos formats televisius i els hàbits de consum audiovisual actuals.
El treball culminarà amb l'elaboració d'un pack professional que inclourà la bíblia del programa, el guió, la planificació i un pilot gravat. Aquesta experiència permetrà a l'estudiant aprofundir en el procés creatiu i tècnic que hi ha darrere d'un producte audiovisual, amb el suport directe d'una especialista universitària.
Una escola vinculada a la Fundació Catalunya La Pedrera
L'Oms i de Prat és l'escola de la Fundació Catalunya La Pedrera a Manresa, una institució compromesa amb una educació d'excel·lència, innovadora i orientada a potenciar el talent i les vocacions de cada estudiant.
Segons el centre, aquesta oportunitat reflecteix l'aposta del seu Batxillerat per un model educatiu que combina rigor acadèmic, recerca aplicada i connexió directa amb la universitat. L'objectiu és facilitar que l'alumnat desenvolupi projectes amb projecció real i visqui experiències d'alt nivell abans d'iniciar els estudis superiors.
140 places de Batxillerat a la Catalunya Central
El Batxillerat de l'Oms i de Prat compta amb una oferta de 140 places en les modalitats Cientificotecnològica i Social, ampliant l'oferta educativa del centre fins a les 830 places per a alumnat de 3 a 18 anys.
El projecte educatiu aposta per metodologies innovadores i l'aprenentatge basat en la recerca, amb un acompanyament personalitzat de l'estudiantat. També inclou formació avançada en matemàtiques i llengua mitjançant optatives d'aprofundiment que busquen garantir una preparació acadèmica d'alt nivell i preparar l'alumnat per als reptes universitaris.
A més, el centre destaca la connexió amb entorns universitaris i projectes reals, així com un Espai de Ciència pioner a Manresa, equipat amb tecnologia avançada per a la recerca experimental en biologia, química, física i ciència aplicada.