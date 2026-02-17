Alumnes de primària aprenen a reciclar amb els tallers inclusius del Consorci del Bages i d'Ampans

El programa d'educació ambiental La mòbil va a l'escola, impulsat pel Consorci del Bages per a la gestió de residus, compta aquest curs 2025-2026 amb la participació del voluntariat de la Fundació Ampans. Una desena de voluntaris mediambientals amb discapacitat intel·lectual col·laboren en els tallers didàctics que promouen la separació correcta de residus entre els alumnes de primer i segon de primària, en una iniciativa que combina educació ambiental i inclusió social.
Tallers educatius amb valor social i ambiental
La proposta educativa, titulada Els nostres residus. Un taller amb valor social i ambiental, arribarà fins a finals de curs a prop de 900 alumnes de 26 escoles de la comarca. Les sessions apropen la deixalleria mòbil als centres educatius i inclouen activitats pràctiques i participatives en què els infants aprenen a identificar i separar correctament els residus que es generen a casa.
El projecte incorpora persones usuàries d'Ampans com a voluntàries de suport en aquestes activitats, facilitant un entorn d'aprenentatge compartit i inclusiu. Un dels participants, Ivan Morgada, destaca que "és una activitat que ens permet ensenyar a la canalla què va a cada contenidor" i remarca que treballen "de manera divertida i didàctica", a més d'aprendre també de l'experiència.
Des de l'àmbit educatiu, la iniciativa és valorada positivament. La mestra Laia Comellas, de l'escola La Font de Manresa, subratlla la importància que els infants "adquireixin hàbits des de petits" i apunta que fer-ho "en xarxa i des d'un punt de vista inclusiu és enriquidor per a tots".
Inclusió i sensibilització ambiental
La col·laboració entre el Consorci del Bages i la Fundació Ampans permet generar espais de trobada que afavoreixen l'aprenentatge mutu i la participació comunitària. El programa no només transmet coneixements sobre reciclatge, sinó que també contribueix a visibilitzar la participació activa de persones amb discapacitat intel·lectual en projectes educatius i socials.
Aquesta dimensió inclusiva reforça el caràcter transformador de la proposta, que pretén conscienciar sobre la necessitat de separar correctament els residus perquè puguin ser reutilitzats o reciclats, alhora que promou valors de convivència i respecte.
Una iniciativa consolidada
El programa La mòbil va a l'escola es desenvolupa des del curs 2014-2015 i ofereix als centres la possibilitat d'incorporar la deixalleria mòbil al recinte escolar per recollir residus o dur a terme activitats pedagògiques adaptades a cada edat. Des de la seva posada en marxa, més de 44.300 alumnes han participat en els tallers, consolidant-lo com una eina educativa rellevant en l'àmbit de la sensibilització ambiental al territori.
La iniciativa continua oberta a totes les escoles del Bages, que poden adherir-s'hi a través del web del Consorci. Amb la incorporació del voluntariat d'Ampans, el projecte reforça el seu doble objectiu: formar ciutadans més conscients del medi ambient i construir una comunitat més inclusiva i participativa.