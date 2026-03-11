L'ICS Catalunya Central valida una eina per millorar l'atenció a l'infart

La tesi doctoral de la metgessa Encarna Sánchez ha validat per primera vegada una eina clínica que ajuda els equips d'atenció primària a actuar amb més seguretat davant d'una emergència cardiovascular. La investigació s'ha desenvolupat en el marc d'un doctorat industrial de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i s'ha dut a terme amb el suport de l'Institut Català de la Salut (ICS).
Sánchez és directora assistencial i directora de Qualitat i Seguretat dels Pacients de l'atenció primària i comunitària de l'ICS a la Catalunya Central, a més de presidenta del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona al Bages. La seva tesi és també la primera que es defensa a la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.
La recerca ha estat dirigida per Josep Vidal, cap de Recerca i Innovació de l'ICS Catalunya Central, i Josep Lluís Garcia, professor de la mateixa universitat.
Una llista de verificació per actuar amb rapidesa
L'estudi ha validat una llista de verificació per al maneig inicial d'un infart agut de miocardi, conegut com a Codi IAM. Aquesta eina estableix una seqüència clara d'actuació en situacions crítiques, amb passos clau com l'activació del codi, la realització precoç de l'electrocardiograma o l'inici del tractament.
Segons la investigació, la llista és una eina fiable i adaptable a diferents situacions clíniques. El seu ús ajuda a ordenar l'actuació dels professionals, redueix el risc d'oblidar passos importants en moments de pressió i millora la coordinació entre els membres de l'equip.
L'estudi conclou també que la resposta davant d'una emergència depèn en gran part del funcionament i l'organització de l'equip assistencial, més que no pas de l'experiència individual dels professionals.
Analitzar incidents per millorar la seguretat
La recerca ofereix una visió global sobre la seguretat dels pacients a l'atenció primària a partir de tres elements: l'anàlisi d'incidents notificats pels professionals, la validació de la llista de verificació i l'estudi dels indicadors de qualitat dels equips.
Entre el 2021 i el 2025 s'han analitzat les notificacions d'incidents registrades pels equips d'atenció primària al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les dades indiquen que molts dels incidents estan relacionats amb distraccions, interrupcions o problemes de coordinació.
L'estudi apunta que l'anàlisi d'aquesta informació permet identificar patrons que es repeteixen i detectar punts febles en els processos assistencials, fet que facilita introduir millores en l'organització del treball i reforçar la seguretat dels pacients.
De fet, alguns equips d'atenció primària de la Catalunya Central ja han aplicat millores concretes en àmbits com la medicació segura, els circuits d'extraccions o l'organització de l'atenció urgent.
Noves línies de recerca
A partir dels resultats obtinguts, el projecte obre diverses línies de treball per continuar reforçant la seguretat assistencial. Una de les principals se centra en el redisseny del procés de laboratori per millorar la traçabilitat de les mostres i reduir possibles errors o retards.
També es planteja impulsar programes de formació per reforçar la cultura de la seguretat entre els professionals i millorar la qualitat de les notificacions d'incidents.
Paral·lelament, es vol avançar en la digitalització de la llista de verificació perquè es pugui integrar a la història clínica electrònica i donar suport als professionals en temps real durant l'atenció al pacient.
Segons defensa Encarna Sánchez, les organitzacions sanitàries que analitzen els seus errors, comparteixen coneixement i adapten els seus processos són les que evolucionen cap a models més resilients i preparats per afrontar els reptes assistencials del futur.