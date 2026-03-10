Althaia amplia la prova pilot de cribratge de càncer de pròstata a Cardona i Sallent

La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata que Althaia ha desenvolupat a Manresa s'estén als municipis de Cardona i Sallent. Més de 1.700 veïns d'entre 50 i 69 anys seran convidats a realitzar-se una anàlisi de sang per detectar de manera precoç aquesta malaltia, dins del marc del projecte europeu PRAISE-U, que busca definir protocols comuns i avaluar la viabilitat d'un programa de cribratge a la Unió Europea.
L'extensió del cribratge a Cardona i Sallent
Després de la primera fase de la prova pilot de cribratge de càncer de pròstata desenvolupada entre l'ABS Barri Antic i l'ABS Les Bases de Manresa, Althaia ha anunciat que el projecte s'amplia ara als municipis de Cardona i Sallent. En aquesta nova fase, més de 1.700 homes de 50 a 69 anys que tenen com a referència l'ABS Cardona i l'ABS Sallent seran convidats a participar-hi.
L'objectiu principal d'aquesta expansió és validar el model que s'ha aplicat a Manresa en entorns amb un perfil poblacional diferent, a fi de comprovar la seva viabilitat i efectivitat en diverses circumstàncies locals. L'enviament de cartes per convidar la població diana ja ha començat, amb la previsió que les primeres analítiques es realitzin a partir de la tercera setmana de març.
Participar en la prova pilot pot permetre la detecció de tumors en fases molt inicials, quan encara no apareixen símptomes, la qual cosa incrementa les possibilitats d'un tractament efectiu i contribueix al coneixement científic a nivell internacional.
Resultats de la fase pilot a Manresa
Entre setembre del 2024 i desembre del 2025, la prova pilot es va dur a terme a l'ABS Barri Antic i l'ABS Les Bases de Manresa, gestionats per Althaia. Durant aquest període, es van avaluar els procediments i els protocols per al cribratge, amb la participació de professionals de diversos àmbits sanitaris.
Actualment, els resultats d'aquesta primera fase estan sent analitzats i seran presentats en el Congrés Europeu d'Urologia que tindrà lloc aquest mateix mes de març. La fase pilot va permetre recollir dades sobre la participació dels pacients, l'efectivitat de les proves i la gestió dels casos amb resultats alterats.
Amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut (ICS) Catalunya Central, la prova pilot s'amplia ara a Cardona i Sallent per comprovar si els resultats obtinguts a Manresa són replicables en altres contexts.
Procediment de participació
El procés per participar en la prova pilot és senzill. Cada home d'entre 50 i 69 anys que compleixi els criteris rebrà una carta amb tota la informació necessària. Aquesta inclou un enllaç a un vídeo explicatiu, així com la data, hora i lloc proposats per realitzar l'anàlisi de sang al seu centre d'atenció primària.
Si el pacient necessita modificar la cita, la carta també ofereix un número de telèfon de contacte per gestionar el canvi. La mostra sanguínia es processarà al laboratori de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, gestionat per la Fundació Althaia, per determinar els nivells d'antigen prostàtic específic (PSA), una proteïna que pot indicar la presència de cèl·lules prostàtiques tant benignes com malignes.
En cas que els resultats del PSA siguin alterats, s'iniciarà una avaluació de risc que inclourà una ecografia, revisió de l'historial clínic i consideració dels antecedents familiars. Si es detecta un risc elevat, els pacients seran derivats a una ressonància magnètica i, si és necessari, a una biòpsia per confirmar el diagnòstic.
Per mesurar l'impacte del cribratge sobre el benestar dels participants, es demanarà que completin qüestionaris en diversos punts del procés. Això permetrà als investigadors avaluar tant els beneficis mèdics com l'experiència dels pacients amb el programa.
Professionals implicats
La prova pilot compta amb la participació de professionals de diferents àrees sanitàries, incloent Atenció Primària, Diagnòstic per la Imatge, Urologia, Anàlisis Clíniques, Anatomia Patològica i Oncologia. També intervenen l'Oficina Tècnica de Cribratge i la Unitat de Recerca d'Althaia, que coordinen el procés i garanteixen la qualitat dels procediments i la recollida de dades.
Aquest enfocament multidisciplinari és fonamental per assegurar que els protocols aplicats siguin rigorosos i que els resultats obtinguts siguin fiables i comparables amb els de les altres institucions europees que participen en el projecte.
Sobre el projecte europeu PRAISE-U
El projecte PRAISE-U -PRostate cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union- està liderat per la Societat Europea d'Urologia i té com a objectiu generar coneixement científic per establir protocols i guies comunes de cribratge de càncer de pròstata a tota la Unió Europea.
L'objectiu és aconseguir una detecció precoç que permeti reduir la mortalitat i millorar la qualitat de vida dels homes afectats. Els programes que s'implementin han de ser adaptats a cada estat i personalitzats segons les característiques dels usuaris, amb la finalitat de ser eficients i sostenibles.
Althaia és l'única institució catalana que participa en aquest projecte europeu, que compta amb 25 institucions de 12 països, entre els quals Dinamarca, Holanda, Suècia, Irlanda, Bèlgica, Polònia i Lituània. A nivell estatal, també hi participen la conselleria de Sanitat de Galícia i diversos centres de recerca.
Importància del cribratge del càncer de pròstata
El càncer de pròstata és el tumor més freqüent en homes a Europa i té un impacte considerable en els sistemes de salut. Cada any, aproximadament 450.000 homes europeus reben un diagnòstic de càncer de pròstata. Quan es detecta tard, la malaltia pot evolucionar amb metàstasis, fet que augmenta la mortalitat i empitjora la qualitat de vida.
Els estudis han demostrat que un cribratge sistemàtic en etapes inicials permet detectar tumors abans que apareguin els símptomes, la qual cosa incrementa significativament les opcions de tractament i redueix els efectes nocius associats a la malaltia avançada.
Objectius específics del pilot a Cardona i Sallent
L'extensió de la prova pilot a Cardona i Sallent té diversos objectius. En primer lloc, validar que el model utilitzat a Manresa pot aplicar-se amb èxit a poblacions amb característiques demogràfiques i epidemiològiques diferents. En segon lloc, recollir dades que permetin optimitzar els protocols i establir recomanacions basades en evidència científica. Finalment, el projecte busca sensibilitzar la població masculina sobre la importància de la detecció precoç del càncer de pròstata.
Amb aquesta iniciativa, els participants no només poden beneficiar-se individualment amb una detecció primerenca, sinó que també contribueixen a una recerca que pot tenir impacte europeu i, potencialment, global.
Un enfocament preventiu i personalitzat
El projecte PRAISE-U aposta per un cribratge personalitzat, que tingui en compte factors com l'edat, antecedents familiars i altres aspectes del perfil individual. Aquesta estratègia permet reduir el risc de sobrediagnòstic i sobretractament, un dels reptes principals en la detecció precoç del càncer de pròstata.
A més, l'ús de qüestionaris i l'anàlisi detallada del recorregut dels participants permet avaluar com afecta el cribratge a la percepció del benestar i la salut mental dels homes implicats. Aquest component d'avaluació és fonamental per garantir que els programes de cribratge no només siguin efectius des del punt de vista mèdic, sinó també acceptables i sostenibles socialment.
Col·laboració entre institucions
El projecte combina la participació de professionals sanitaris, institucions públiques i centres de recerca internacionals. La coordinació entre Althaia, l'ICS Catalunya Central i altres institucions europees garanteix que els protocols siguin homogenis i que les dades obtingudes siguin comparables a nivell internacional.
Aquesta col·laboració és clau per a l'èxit del projecte, ja que permet establir guies comunes i transferir coneixements entre països amb diferents sistemes de salut i característiques poblacionals.
Perspectives i properes etapes
Amb l'ampliació a Cardona i Sallent, la prova pilot entra en una fase de consolidació i recollida de dades que permetrà generar recomanacions per a possibles programes europeus de cribratge del càncer de pròstata. Les dades obtingudes ajudaran a definir protocols que siguin eficients, segurs i adaptats a cada context territorial.
Els responsables del projecte preveuen que, un cop finalitzada aquesta fase, els resultats s'analitzaran i es presentaran en fòrums internacionals, com el Congrés Europeu d'Urologia, per contribuir al debat científic sobre la implementació de programes de cribratge en tota la Unió Europea.
Impacte esperat en la salut pública
Si els programes de cribratge com el de PRAISE-U es generalitzen, podrien tenir un impacte significatiu en la reducció de la mortalitat per càncer de pròstata a Europa. La detecció precoç permetria tractar tumors en fases inicials, reduint la necessitat de tractaments invasius i millorant la qualitat de vida dels pacients.
A més, l'experiència del projecte pot servir de model per a altres malalties amb alt impacte en la salut masculina, establint un precedent per a programes preventius que combinïn cribratge mèdic i recerca científica.