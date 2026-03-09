Prop de 350 persones participen en la 5a Caminada de la Dona per tancar el 8-M a Súria

La cinquena edició de la Caminada de la Dona ha aplegat aquest diumenge prop de 350 participants a Súria i ha posat punt final al programa d'actes del Dia Internacional de les Dones al municipi.
Una caminada participativa malgrat el temps inestable
El programa d'actes del Dia Internacional de les Dones a Súria s'ha tancat aquest diumenge 8 de març amb la celebració de la 5a Caminada de la Dona, que ha registrat una participació de prop de 350 persones.
L'activitat ha començat a la plaça de Sant Joan i ha ofert dos recorreguts per l'entorn del nucli urbà. La jornada ha estat marcada per la inestabilitat meteorològica, que ha condicionat en part el desenvolupament de la caminada, tot i que la convocatòria ha mantingut una participació notable.
La iniciativa ha comptat amb la col·laboració del Centre Excursionista, el Casal de la Dona, l'Escola Municipal de Formació d'Adults, el Consell Municipal de la Gent Gran i DJ Gian.
Suport a la campiona surienca Núria Álvarez
Coincidint amb el desenvolupament de la caminada, a la plaça de Sant Joan s'ha instal·lat una parada de suport per a la participació de la campiona surienca de jiu jitsu Núria Álvarez al proper Campionat del Món de Jiu Jitsu, que se celebrarà a Abu Dhabi.
Aquesta iniciativa ha servit per donar visibilitat a l'esportista del municipi i recollir suport de la ciutadania per a la seva participació en la competició internacional.
Un programa amb memòria històrica i diàleg intergeneracional
El programa d'actes del 8-M a Súria es va iniciar el passat 26 de febrer amb el teatre-fòrum Àvies segle XXI, de la companyia Impactat Teatre, celebrat a l'Institut Mig-Món. Les activitats van continuar el divendres 6 de març amb l'acte institucional Tres dones de Súria: tres històries de guerra, una proposta centrada en la recuperació de la memòria històrica que va comptar amb la participació de la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor.
Amb aquest conjunt d'activitats, el municipi ha volgut combinar la reflexió, la recuperació de testimonis i la participació ciutadana en la commemoració del Dia Internacional de les Dones.