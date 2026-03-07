Súria commemora el 8-M amb un acte institucional de memòria històrica i reivindicació

Súria va acollir divendres un acte institucional del Dia Internacional de les Dones amb la participació de la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor. La commemoració va combinar la recuperació de la memòria històrica amb la reivindicació dels drets de les dones, amb un homenatge a tres dones vinculades al municipi que van viure la Guerra Civil i els primers anys de la postguerra.
La Sala del Portal d'El Casinet del Poble Vell va acollir l'acte institucional del 8 de març, inclòs en el programa del Dia Internacional de les Dones al municipi. La Generalitat va escollir Súria per descentralitzar la commemoració d'aquesta diada, amb la presència de la consellera Eva Menor i de l'alcalde del municipi, Albert Coberó, entre altres representants institucionals.
L'acte va tenir com a eix central l'homenatge a tres dones vinculades a la vila que van viure la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, presentades com a símbol de les dones que van lluitar per l'emancipació i la igualtat. Les seves trajectòries també van servir per reflexionar sobre la vigència d'aquests valors i la necessitat de defensar-los davant els reptes actuals.
Homenatge a tres dones vinculades a la història del municipi
Les dones recordades van ser:
- Nieves Barredo Salvador, miliciana surienca que va combatre als fronts d'Aragó i de Madrid durant la Guerra Civil i va mantenir una activa militància política.
- Teresa Sivila Rovira, filla d'un dels vuit republicans de Súria i Valls de Torroella assassinats a Can Maçana al final de la guerra. Durant aquells mesos va escriure un dietari sobre l'experiència viscuda com a familiar d'un represaliat desaparegut.
- Carme Romeu Torres, mestra, inspectora escolar i activista republicana que, tot i no haver nascut al municipi, hi va tenir relació durant la guerra i va participar en iniciatives de renovació pedagògica.
Les seves biografies es van repassar en una taula rodona amb la participació de la surienca Magda Esquius i dels investigadors bagencs Joaquim Aloy i Miguel Gómez, que han realitzat diversos treballs de recuperació i divulgació històrica sobre aquell període. L'acte també va incloure una actuació musical de la cantant Elena Ribera.
Lectura del manifest i intervencions institucionals
La commemoració va començar amb la lectura del manifest del 8-M a càrrec de representants del Casal de la Dona. El text defensa "la convicció i les polítiques feministes com a motor per continuar avançant en drets", en un context que alerta d'una ofensiva que qüestiona consensos bàsics en matèria d'igualtat.
En els parlaments institucionals, la consellera Eva Menor va assenyalar que l'acte de Súria recorda "d'on venim" i serveix per refermar el compromís amb la igualtat i la democràcia a partir dels valors feministes. Menor també va remarcar que la igualtat plena encara no s'ha assolit en molts àmbits i que és necessari projectar cap al futur el llegat de les generacions anteriors.
Per la seva banda, l'alcalde Albert Coberó va destacar la importància de celebrar a la vila un acte centrat en la recuperació històrica i la reivindicació dels drets de les dones. Segons el batlle, la igualtat constitueix una base essencial dels drets humans i del sistema democràtic, i els ajuntaments poden desenvolupar polítiques transformadores en aquest àmbit.
També hi va intervenir la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Elia Tortolero, que va remarcar la necessitat de reafirmar el compromís amb la llibertat i la igualtat per avançar cap a una societat més justa i inclusiva.
Visita institucional a l'Ajuntament
Abans de l'acte central, la consellera Eva Menor va visitar la Casa de la Vila de Súria, on va participar en una recepció institucional i en una reunió de treball amb l'alcalde Albert Coberó i la delegada del Govern. Durant la visita també va signar el Llibre d'Honor del municipi.