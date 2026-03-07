La Vertical Montserrat tornarà al maig amb una nova edició solidària de 2.180 esglaons

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, ha presentat aquest divendres la vuitena edició de la cursa Vertical Montserrat, una prova solidària impulsada pels Bombers de la Generalitat per recaptar fons destinats a la investigació mèdica pediàtrica i a programes socials d'atenció a la infància. La cursa se celebrarà el pròxim 16 de maig a l'entorn de Montserrat.
La presentació ha tingut lloc a l'Espai Baronda d'Esplugues de Llobregat i ha comptat amb la participació de l'alcalde del municipi, Eduard Sanz; el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz, i el director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu, Juanjo Ortega.
Durant la seva intervenció, la consellera Núria Parlon ha destacat que la Vertical Montserrat forma part del projecte solidari Bombers amb Causa, impulsat pels Bombers de la Generalitat amb la col·laboració de l'Obra Social de Sant Joan de Déu i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per recaptar fons destinats a la investigació en l'àmbit pediàtric.
Una cursa solidària amb l'entorn de Montserrat com a escenari
La cursa Vertical Montserrat, creada l'any 2017, és una de les proves més exigents de l'Estat dins del seu àmbit i forma part del Circuito Nacional de Carreras Verticales. L'edició d'enguany tindrà lloc el dissabte 16 de maig i les inscripcions s'obriran el pròxim 18 de març a les 11 del matí.
La prova consisteix a pujar els 2.180 esglaons que separen l'estació inferior del Funicular de la Santa Cova de l'estació superior del Funicular de Sant Joan, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El recorregut té un desnivell acumulat de 388 metres.
La cursa compta amb el suport de l'Abadia de Montserrat i del Patronat de la Muntanya de Montserrat, entre altres entitats col·laboradores.
Cinc categories de participació
La Vertical Montserrat manté cinc categories de participació:
- Open, per a esportistes federats o amateurs majors de 15 anys.
- Bombers, reservada a professionals que competeixen equipats amb el material d'intervenció, amb un pes aproximat de 23 quilos.
- Inclusiva, adreçada a persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals, auditives o visuals.
- Infantil, per a nens i nenes d'entre 8 i 15 anys que recorren el tram inferior del circuit, de 711 esglaons.
- Som Un Equip, una categoria solidària per a equips de fins a quatre persones que fan una aportació econòmica al projecte Bombers amb Causa.
En aquesta edició s'ha reforçat especialment la categoria Som Un Equip, dirigida a bombers, corredors, empreses, clubs esportius i altres organitzacions. Cada equip ha d'aportar una col·laboració de 500 euros i, segons l'organització, ja s'han inscrit més de 40 equips amb l'objectiu d'arribar als 50.
Recaptació per a la recerca i projectes socials
La cursa forma part de Bombers amb Causa, una iniciativa solidària destinada a finançar projectes de recerca en malalties infantils i programes socials per a infants en risc d'exclusió atesos als centres de Sant Joan de Déu. També promou la inclusió de persones amb discapacitat a través de l'esport.
Per a les persones que vulguin col·laborar sense participar en la cursa, s'ha habilitat un Dorsal Zero que permet fer aportacions econòmiques fins a l'endemà de la prova.
Retransmissió i participació en l'edició anterior
Per cinquè any consecutiu, la plataforma audiovisual La Xarxa+ retransmetrà la cursa en directe a través de televisions locals d'arreu de Catalunya, amb el suport de Canal Taronja.
L'edició de 2025 va reunir més de 300 participants, entre els quals 75 bombers de diferents cossos de l'Estat, i va assolir un rècord de recaptació de 30.545 euros. Des de la creació del projecte, Bombers amb Causa ha recaptat més d'un milió d'euros, destinats a finançar projectes de recerca i iniciatives socials relacionades amb la infància.
L'edició de 2026 tindrà com a ambaixador l'exfutbolista i actual coordinador de l'àrea de futbol del FC Barcelona, Bojan Krkić.