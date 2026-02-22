Josep Casals bat els rècords M50 de Manresa en marató i en 10 quilòmetres en set dies

El corredor manresà Josep Casals, nascut el 9 de gener de 1976, ha signat una gesta destacada als 50 anys en encadenar dues grans actuacions en només set dies. Diumenge passat va córrer la Marató de Sevilla amb un temps de 2h31'17", rebaixant en més de sis minuts la seva millor marca personal.
Set dies després, ja recuperat dels 42.195 metres, ha competit als 10 quilòmetres Facsa Castelló, on ha aturat el cronòmetre en 32'58", millorant en més d'un minut el seu anterior registre en la distància i pujant al graó més alt del podi en la seva categoria d'edat.
Nous rècords locals i a prop del català
Els dos resultats representen nous rècords de Manresa en categoria M50 tant en marató com en 10 quilòmetres. En el cas de la marató, Casals s'ha quedat molt a prop del rècord de Catalunya M50, en mans d'Ángel Martínez amb 2h29'50" aconseguit a València el desembre de 2023.
La fita pren encara més valor per la curta recuperació entre ambdues proves i pels excel·lents registres assolits en dues distàncies d'alta exigència.
Rècords europeus al 10 quilòmetres i gran paper d'Aleix Solegibert
La cursa de Castelló també ha estat escenari de rècords d'Europa en categoria masculina i femenina, amb el francès Yann Schrub (26'45") i l'anglesa Megan Keith (30'07").
D'altra banda, l'artesenc de l'Avinent Manresa Aleix Solegibert ha participat en la Marató Internacional de Castelló, on ha aconseguit una destacada onzena posició absoluta amb un temps de 2h31'48", rebaixant en 15 minuts el seu anterior millor registre personal.