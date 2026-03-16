Podis per a l'Avinent Manresa al Campionat de Catalunya de marató a Barcelona

Els atletes de l'Avinent Manresa han tingut una bona actuació a la Marató de Barcelona, que aquest diumenge ha reunit 32.000 corredors pels carrers de la capital catalana. Josep Casals i Manel Sánchez han pujat al podi del Campionat de Catalunya de marató, disputat paral·lelament a la cursa.
Dos podis al Campionat de Catalunya
La Marató de Barcelona va acollir aquest diumenge una participació massiva amb 32.000 corredors i també va servir d'escenari per al Campionat de Catalunya de marató absolut i màster.
En aquest context, dos atletes de l'Avinent Manresa van aconseguir pujar al podi en les seves respectives categories.
Josep Casals es va proclamar subcampió de Catalunya en la categoria M50 després de completar la prova amb un temps de 2h33'13", que li va valer la segona posició.
Per la seva banda, Manel Sánchez es va imposar en la categoria M45 i es va proclamar campió de Catalunya amb un registre de 2h35'12".
Altres resultats destacats dels manresans
A més dels dos podis, diversos atletes del club manresà també van completar la prova amb bones marques. Entre ells destaca Mireia Guarner, que va finalitzar la marató amb un temps de 2h49'57". També van completar el recorregut Jordi Arola amb 2h51'36", Robert Troy amb 2h59'32" i Aleix Rojas amb 3h07'05".
Debut destacat de Fotyen Tesfay
La jornada va tenir com a gran protagonista la corredora Fotyen Tesfay, que va signar la segona millor marca de la història en el seu debut en la distància. Tesfay va aturar el cronòmetre en 2h10'53", quedant-se a només 57 segons del rècord del món de marató.