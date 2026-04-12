El Rugby Manresa cau per la mínima i es queda a les portes de la final

El Rugby Manresa ha quedat eliminat de les semifinals de la Segona Catalana després de caure per un ajustat 36-37 davant el Rinyoles RC al Congost. El partit, molt igualat i intens, s'ha decidit en els instants finals amb una marca visitant.
Un duel igualat i d'alt nivell
El conjunt manresà ha ofert una actuació competitiva durant tot el partit i ha dominat el marcador en molts trams del duel. Les marques de Maurici Masdeu, Marc Fernández, Jesús Núñez, Isaac Majos i Temur Grdzelishvili, sumades a les transformacions de Bernat Santamaria i Juan Sivieude, han mantingut l'equip per davant davant un rival molt exigent.
Tot i això, el Manresa no ha aconseguit obrir diferències clares i ha hagut de gestionar un partit molt físic, marcat també per dues lesions importants en la davantera durant la primera part.
El desenllaç s'escapa al final
El Rinyoles RC, tot i veure diverses targetes grogues, ha sabut mantenir-se viu en el partit i ha aprofitat millor els seus moments. En el tram final, el cansament i algunes indisciplines del Manresa, amb cops de càstig concedits, han facilitat la reacció visitant.
Els bagencs han tingut dificultats per donar continuïtat al joc ofensiu, amb fases de precipitació i sortides lentes del ruck que han impedit consolidar els avantatges.
Finalment, una marca del Rinyoles al minut 79 ha capgirat el marcador i ha deixat el definitiu 36-37, que ha condemnat el Manresa a quedar-se a les portes de la final tot i una temporada molt competitiva.