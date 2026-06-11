Max Gaspà abandona el Kids&Us Manresa

El Kids&Us Manresa ha anunciat aquest dijous la desvinculació de Max Gaspà. L'escorta, de 20 anys, ha format part aquesta temporada de l'equip U22 i també ha participat en onze partits de Lliga Endesa als quals s'han d'afegir tretze més a l'Eurocup.\r\n\r\nLa millor actuació de Gaspà va ser a l'Olímpic de Badalona quan va anotar onze punts. A la temporada 2024-25 va intervenir en dos partits amb la primera plantilla a l'ACB i un a la BCL. La desvinculació ha estat un acord entre jugador i club.\r\n