El Kids&Us Manresa incorpora Pablo Tamba

El Kids&Us Manresa ha anunciat aquest matí la segona cara nova de cara a temporada 2026-27. Es tracta de l'aler andalús Pablo Tamba de 22 anys i 2,01 metres d'alçada. El nou jugador de l'equip bagenc ha jugat les darreres temporades en diferents universitats nord-americanes i fa el camí a la inversa que molts jugadors europeus han realitzat les darreres temporades. L'arribada de Tamba alleugereix el problema que el Kids&Us Manresa començava a tenir amb els jugadors de quota després de les marxes de Dani Pérez i Gustav Knudsen a la que es podria afegir també la d'Álex Reyes. Abans d'iniciar el seu periple als Estats Units d'Amèrica, Tamba va formar part del planter de l'Unicaja Málaga i també va ser internacional per Espanya en les categories de base. Signa per a les dues properes temporades.\r\n\r\nBiel Colomines, director esportiu del Kids&Us Manresa, explica que Tamba és un jugador "molt físic i atlètic que va molt bé al rebot. Defensivament és molt bo". Colomines justifica el fitxatge de Tamba amb la idea de ser un equip "més agressiu. També pot jugar a la posició de quatre si volem jugar amb un equip més petit i amb més duresa". Des del Nou Congost han fet un seguiment tota la temporada del jugador andalús de qui també es valora la capacitat de creixement.\r\n\r\nTamba és el segon fitxatge del Kids&Us Manresa després del base francès Lucas Beaufort.\r\n