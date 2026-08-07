Colby Jones no formarà part de la plantilla del Kids&Us Manresa

El Kids&Us Manresa ha emès un comunicat per anunciar que ha acordat amb Colby Jones la desvinculació del jugador per raons mèdiques. Jones havia de ser un dels pals de paller del nou projecte liderat per Diego Ocampo i havia despertat una gran il·lusió.\r\n\r\nEl jugador exterior havia de fer el seu debut al bàsquet europeu després d'un trajectòria que l'havia fet passar pel bàsquet universitari nord-americà i després del la G-League que va combinar amb incursions a l'NBA. Amb la rescissió de contracte l'aterrada de Jones al vell continent haurà d'esperar. \r\n