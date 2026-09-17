El Covisa Manresa obre la lliga davant l'Sporting La Nucía en una Segona B marcada per la igualtat

El Covisa Manresa iniciarà aquest dissabte a les 6 de la tarda una nova temporada al grup 3 de la Segona Divisió B de futbol sala amb la visita del CD Sporting La Nucía al pavelló municipal del Pujolet. Els manresans afronten l'estrena en una categoria que es presenta com una de les més obertes i competitives dels darrers anys, especialment en la lluita per les primeres posicions.
La marxa del Mataró, campió de la passada temporada i ascendit de categoria, ha deixat oberta la pugna pel lideratge en un grup en què diversos equips aspiren a ocupar les places capdavanteres. Els tres primers classificats disputaran el play-off d'ascens, mentre que els sis primers obtindran el bitllet per participar en la renovada Copa d'Espanya.
La competició presenta també una configuració diferent respecte a cursos anteriors, amb l'entrada de nous equips i una presència cada vegada més destacada de clubs valencians dins d'un grup que tradicionalment havia tingut una major representació catalana.
Un rival que torna al grup tres anys després
El primer examen del Covisa Manresa serà davant un Sporting La Nucía que retorna al grup 3 tres temporades després de la seva darrera participació. El conjunt alacantí arriba després d'acabar en vuitena posició al grup 4 la temporada passada i ho fa amb una plantilla notablement renovada i rejovenida.
Els visitants han incorporat sis nous jugadors i han promocionat fins a quatre futbolistes del planter al primer equip. Entre les novetats hi destaquen Juli, procedent del Ye Faky; Espí, arribat del Picassent, i Rachad, incorporat des de la lliga neerlandesa.
El Covisa Manresa també ha afrontat l'estiu amb canvis importants i ha incorporat fins a vuit nous jugadors amb l'objectiu de reforçar una plantilla que busca recuperar el nivell competitiu mostrat en temporades anteriors.
Retrobament amb records ben diferents
El partit també suposarà el retrobament entre dos equips que van protagonitzar un dels moments més intensos del final de la temporada 2023-24. Tot i això, la realitat actual dels dos conjunts és força diferent.
Del conjunt manresà continuen futbolistes com Cella, Asis, Ambròs, Aaron, Uri i Terri, mentre que els alacantins també han experimentat una important transformació després del seu breu pas per la categoria de Plata.
Per als de Manresa, el duel servirà com a primera pedra de toc per mesurar el seu potencial en una temporada que es preveu exigent i molt igualada. L'estrena al Pujolet permetrà començar a calibrar l'estat de forma i les aspiracions d'un equip que vol tornar a situar-se entre els protagonistes de la categoria des de la primera jornada.