Diego Ocampo posa el focus en transmetre les seves idees a deu dies de començar l'ACB

Diego Ocampo va parlar de l'estat de la plantilla a poc més de deu dies de començar la Lliga ACB durant l'acte que dilluns es va celebrar a la seu central de Kids&Us. Va ser una jornada en què jugadors, tècnics i mitjans de comunicació van poder compartir un moments amb aire distès. El tècnic gallec considera que aquest tipus d'actes són molt positius perquè "permet que els nous jugadors es vagin integrant".
En aquests darrers dies abans de l'inici del principal repte del Kids&Us Manresa, una de les preocupacions del seu entrenador és "recuperar els jugadors lesionats. I sobretot, millorar l'ordre. Hem d'entendre perfectament què volem fer en atac i en defensa". Tenir deu jugadors nous respecte la temporada anterior sempre dificulta aquests objectius. Però Ocampo manté el mateix discurs de temporades anteriors i no busca excuses. "Som el què som i hem de jugar en equip i ser competitius des del primer dia".
La pretemporada és sempre un procés perquè qualsevol equip maduri. Aquesta maduració pot ser més lenta o més ràpida. El tècnic del Kids&Us Manresa es mostra exigent i, amb un somriure, expressa que "mai és la que jo voldria. Però s'ha de respectar els ritmes dels jugadors. Uns van més ràpids i altres més lents. Necessitem temps però també hem d'assolir uns mínims". Aquest temps que demana Ocampo molts cops no hi és i la solució passa per aprofitar al màxim cada instant.
Un dels aspectes dels quals l'entrenador gallec es mostra més satisfet és "l'actitud dels jugadors. S'hi esforcen molt i estan molt compromesos. A vegades amb qui no estic content és amb mi mateix. Faig autocrítica perquè la responsabilitat d'ajudar als jugadors és meva. Els he de fer rendir el més aviat possible. Aquesta és la meva ocupació i la meva preocupació".
Ocampo també va fer un repàs de l'estat de la infermeria. Gerard Fernández ha començat a córrer després d'uns dies aturat malgrat que encara pateix una mica de dolor. Però s'espera que la progressió del jove jugador sigui positiva durant aquesta setmana. Per la seva part, Lukasz Kolenda ja entrena amb l'equip. Hugo Benítez ha treballat molt aquest estiu per arribar perfectament a l'inici de la temporada. I qui més maldecaps genera és JD Notae. No tant per l'estat físic. L'escorta ha dedicat molt temps per enfortir el genoll lesionat però "li falta ritme de competició, adaptar-se, saber el què volem...".