La Transenyera supera el mig miler de participants i es consolida com una cita esportiva de referència

Castellbell i el Vilar ha tornat a convertir la Diada Nacional de Catalunya en una gran festa esportiva amb l'onzena edició de la Transenyera. La prova, organitzada per l'Ajuntament i l'Associació Cultural i Esportiva Les Guineus, ha reunit aquest divendres mig miler llarg de participants entre la cursa de muntanya i la caminada popular, consolidant-se com una de les cites esportives de referència de la comarca.
La cursa principal, de 15 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu, va posar a prova els participants en un recorregut exigent pels entorns naturals de Castellbell i el Vilar. Leonardo Gil es va imposar en categoria masculina, per davant de Jordi Cifuentes i Jordi Poch. En categoria femenina, la victòria va ser per a Txell Parareda, seguida de Lluïsa Ratera i Sil Martín.
Pel que fa als corredors locals, Marc Pich i Anna Huesa van ser els més ben classificats. Paral·lelament, la caminada popular de 8 quilòmetres també va registrar una elevada participació.
Una edició amb vessant solidària
La Transenyera d'enguany ha tingut també un component solidari. Els fons recaptats es destinaran al projecte de la Fundació Althaia per impulsar la sala d'hemodinàmica de cardiologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
A més, l'organització va lliurar el premi honorífic de l'edició al periodista castellvilarenc Pere Sánchez, responsable del mitjà de comunicació Castellvilarenc.info.
Agraïment als voluntaris
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha volgut destacar la implicació de les persones voluntàries, del personal municipal, de la Guàrdia Municipal, de Protecció Civil, així com de les entitats, comerços i empreses col·laboradores que han contribuït al bon desenvolupament de la jornada.
El consistori considera que l'èxit de participació d'aquesta onzena edició referma la Transenyera com una de les activitats més destacades del calendari esportiu i social del municipi.