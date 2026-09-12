El CE Manresa suma la segona victòria d'inici amb un 2-0 al Peña Sport

El CE Manresa ha començat la temporada a Segona RFEF amb ple de victòries. L'equip manresà ha superat aquest dissabte el Peña Sport FC per 2-0 i ha sumat així el segon triomf en les dues primeres jornades de competició. Després d'una primera part sense gols, Bader ha obert el marcador a l'inici del segon temps i Munells ha fet el segon poc després, en un partit en què els locals han tingut el control i han generat diverses ocasions.
El Manresa domina però arriba al descans sense marcar
L'onze inicial del CE Manresa ha estat format per Pulido, Roger, Èric Montes, Aleix, Carlos, Momoh, Santi, Matheus, Bader, Tébar i Olmedo.
El conjunt manresà ha sortit amb la intenció de portar la iniciativa i ben aviat ha començat a apropar-se a la porteria del Peña Sport. Al minut 10, Aleix ha estat a punt d'inaugurar el marcador amb una rematada des de tres quarts de camp que ha passat fregant el pal esquerre de Gabri.
El domini local s'ha anat accentuant amb el pas dels minuts. Al 29', el Manresa ja vivia instal·lat a l'àrea rival i, al 41', Roger ha tingut una nova ocasió clara a la sortida d'un córner. Tot i les aproximacions, el marcador no s'ha mogut abans del descans.
Bader obre el marcador i Munells sentencia
El CE Manresa ha trobat el premi al seu domini just després de la represa. Al minut 49, Bader ha marcat el 1-0 i ha avançat els locals. Poc després, al 50', el Peña Sport s'ha quedat amb un jugador menys per l'expulsió d'Iker Gil, que ha vist la segona targeta groga.
Amb superioritat numèrica, el CE Manresa ha aprofitat la situació per ampliar distàncies. Al minut 62, Munells ha fet el 2-0 i ha deixat encarrilada la victòria manresana.
Sergi Trullàs ha mogut la banqueta durant la segona part, amb les entrades de Dani Ferrer per Èric Montes, Richard i Pochito per Bader i Aleix, i Iglesias i Óscar per Santi i Momoh.
En el tram final, el CE Manresa encara ha buscat el tercer gol i Dani Ferrer ha estat a punt d'aconseguir-lo. El 2-0, però, ja no s'ha mogut i el conjunt manresà ha certificat una nova victòria per començar la temporada amb sis punts de sis possibles.
El CE Manresa dormirà líder a l'espera de la disputa de la resta de segona jornada aquest diumenge.