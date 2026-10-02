El bàsquet torna al Nou Congost amb el Kids&Us Manresa rebent el Breogan

El bàsquet torna al Nou Congost 128 dies després amb el Kids&Us Manresa rebent el Río Breogan (dissabte, 21.00 h). El darrer partit va deixar molt bon record a l'afició bagenca, ja que va significar el triomf contra el Real Madrid 28 anys després. Però això ja és història, i contra l'equip de Lugo els bagencs voldran fer el primer pas cap a la permanència. Fins a onze jugadors podrien debutar com a locals al pavelló manresà, inclòs el jove Michale Enabulele, que segueix al primer equip per cobrir l'absència de Pierre Oriola, que encara en té per uns quants dies. Entre els nous, només Rafa Villar i Èric Vila coneixen la pista per haver-hi jugat com a visitants.
A part de la baixa d'Oriola, també es perdrà el partit Hugo Benitez. El base s'ha de sotmetre a noves proves, però el diagnòstic, sense tenir data de retorn, és positiu. Yordan Mintxev és el protagonista positiu del quadre mèdic. El búlgar va patir un fort cop en el duel de l'Eurocup, però no té res greu. Podrà jugar, encara que sigui amb dolor.
Diego Ocampo ha afirmat que ja té ganes de jugar a casa "després d'un mes amb partits fora. Els nous necessiten flipar amb un ambient que ajudi a jugar al màxim". Per a l'entrenador, el Nou Congost és "el nostre aliat". A aquestes alçades de la temporada, des de la banqueta manresana valoren més competir, que no pas el resultat.
Els bagencs han entrenat aquest divendres amb poc descans després de totes les peripècies viscudes durant la setmana, però amb ganes de tornar a la normalitat i fer un bon treball. El tècnic d'Ourense està satisfet de la predisposició de la seva plantilla i ha intentat treure conclusions positives de totes les pegues amb què el seu equip es va trobar per viatjar cap a Salònica. "Hem estat junts. Vam estar quaranta-cinc en un autobús des de l'aeroport amb una gent francesa, vam fer el check-out un a un... Vam poder fer equip amb bon humor i vam lluitar al màxim, que és el que m'agrada". El debut a l'Eurocup ha servit al Kids&Us Manresa per poder fer cohesió.
El Breogán arriba amb més ritme competitiu després de disputar la fase prèvia de la Basketball Champions League al setembre. Després de dues victòries solvents contra el Rilski Sportist i el Manchester Basketball, van caure davant el Dziki Warszawa i no es van classificar per a la fase de grups. L'equip de Lugo va renunciar a la FIBA Europe Cup i va dir adeu a Europa de forma prematura. En canvi, a l'ACB ha començat millor, amb una victòria de mèrit contra l'Asisa Joventut (110-104). Va ser un festival ofensiu coral on set jugadors van anotar deu o més punts, amb Danko Brankovic com a màxim destacat, amb 14 punts, 9 rebots i 29 de valoració.
Luis Casimiro, tècnic del Río Breogan, ha analitzat la prèvia del compromís d'aquest cap de setmana i ha destacat que el seu equip arriba en bona dinàmica i sense baixes després d'una setmana de treball molt fructífera. El tècnic manxec ha assenyalat que a la seva plantilla li queda molt marge de millora i que cal polir detalls tàctics, com el joc sense pilota o el rebot. Respecte al rival, Luis Casimiro ha advertit de la màxima exigència física que imposarà el conjunt de Diego Ocampo i de la pressió d'una pista especialment calenta.
Fernando Calatrava, Sergio Manuel i Rubén Sánchez Mohedas arbitraran el partit.