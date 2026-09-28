El Kids&Us Manresa comença la seva aventura europea a Salònica

El Kids&Us Manresa comença la seva segona participació a l'Eurocup amb un plat fort. Els bagencs s'enfrontaran a domicili al PAOK de Salònica (dimecres, a 2/4 de 7 de la tarda, a 3Cat). Serà un partit exigent davant un equip que busca retrobar un passat exitós a la dècada dels noranta del segle passat.
Timmy Allen és el protagonista positiu d'aquest inici de setmana. L'ala-pivot ha entrenat amb normalitat i és alta per enfrontar-se al PAOK de Salònica. En canvi, seran baixa Pierre Oriola, que segueix amb un fort hematoma, i Hugo Benítez, operat d'un pneumotòrax. De moment, el Kids&Us Manresa no mirarà el mercat per buscar un substitut temporal.
Les males notícies no afecten només jugadors de la primera plantilla, ja que el jove de l'U22 Lucas Sánchez també pateix una lesió de gravetat que es va fer dissabte contra el Joventut després de fer un autèntic partidàs. La lesió de Sánchez es preveu llarga. Per cobrir les baixes, Gerard Fernández i Michael Enabulele formaran part d'una convocatòria de tretze jugadors.
Diego Ocampo admet la dificultat de jugar contra el conjunt grec, però no pensa "plorar. És un repte. Hem de jugar molt millor que dissabte i sabem que podem fer-ho. Sobretot hem de defensar la transició, l'u per u i el perímetre". El tècnic gallec demana bona mentalitat i capacitat d'adaptació sense buscar excuses. Com a exemple per seguir millorant, Ocampo posa els primers dinou minuts jugats el cap de setmana passat a Miribilla.
Malgrat la desfeta a Bilbao, el tècnic del Kids&Us Manresa també veu aspectes positius en el seu equip com "la lluita fins al final i tenir intensitat. Estic molt content quan parlem d'esforç, però hem de ser més disciplinats". Tot i ser tot just el començament de temporada, Ocampo ja veu millora en alguns dels seus jugadors, a qui demana que aquestes passes endavant tinguin continuïtat.
El PAOK de Salònica és un club de bàsquet grec fundat el 1928. Va viure la seva època daurada durant els anys 90 liderat per Bane Prelević, guanyant la Lliga Grega (1992), dos títols continentals (la Recopa d'Europa del 1991 i la Copa Korać del 1994) i disputant la Final Four de l'Eurolliga el 1993. Tanmateix, amb l'arribada dels anys 2000, el club va patir una greu crisi financera i va acumular uns deutes que el van allunyar dels grans títols durant més de dues dècades. El punt d'inflexió ha arribat recentment amb l'entrada del multimilionari Telis Mystakidis, que ha adquirit la majoria de les accions. Gràcies a una injecció de capital milionària, el PAOK ha eixugat els seus deutes, ha renovat el seu pavelló i ha tornat a construir una plantilla d'alt nivell amb l'objectiu de tornar aviat a l'Eurolliga.
Serà la quarta vegada que l'equip manresà visita Salònica. La primera va ser la temporada 1996-97, a l'extingida Recopa d'Europa. Després d'una derrota al Nou Congost, una nova desfeta davant l'Iraklis (61-58) va significar l'adeu dels bagencs a la competició europea. Una temporada més tard, va ser el mític Aris qui es va creuar en el camí. Tot semblava ben encaminat per a l'equip que dirigia llavors Luis Casimiro, però un 96-74 en contra va fer insuficients els disset punts de renda assolits al partit d'anada. La temporada passada, el mateix Aris va tornar a ser rival dels bagencs. Aquesta vegada, la sort va caure de cara i els de Diego Ocampo van tornar victoriosos cap a casa (79-86).